Iga Świątek dodała zdjęcie. I się zaczęło, nawet WTA zareagowało

- Ogólnie nie grałam tutaj intuicyjnie, nie grało mi się tutaj łatwo w tym roku. Wiem w pewnym sensie, dlaczego i pracujemy nad tymi rzeczami. Dobrze przepracowałam okres przygotowawczy. Na każdym treningu poprawiałam te rzeczy, które tutaj nie do końca zadziałały. Myślałam, że ta praca wystarczy, ale może to jeszcze nie był jeszcze ten rok, by to zaskoczyło - mówiła Iga Świątek tuż po porażce z Lindą Noskovą w trzeciej rundzie Australian Open. Pierwszego Wielkiego Szlema w tym roku zgarnęła natomiast Aryna Sabalenka, która w finale rozprawiła się Zheng Qinwen.

22-latka nie schowała głowy w piasek po porażce. Po powrocie do Polski niemal od razu rozpoczęła treningi, jednak znalazła również czas na odrobinę relaksu w niecodziennych dla siebie okolicznościach. Obecnie Iga Świątek przebywa w Dosze, gdzie w niedzielę rozpocznie się turniej rangi WTA 1000. Polka w mediach społecznościowych przywitała się z katarskimi fanami zdjęciem, na którym uśmiechnięta zapozowała z piłeczką tenisową w ręce.

"Cześć Doha" - napisała Świątek, dodając tenisowe emotikony. Na post 22-latki zareagowało wielu fanów. "Sezon dla ciebie dopiero się rozpoczyna, dawaj Iga", "Trzymamy kciuki, będziemy kibicować z trybun" - pisali internauci. W komentarzach znalazł się również wpis organizacji WTA, która odpowiedziała Polce. "Cześć Iga" - czytamy. Na ten moment fotografia liderki rankingu zebrała aż ponad 26 tys. polubień. Wcześniej tenisistka dodała krótki filmik z przygotowań na korcie.

W piątek odbyło się losowanie drabinki turnieju WTA w Dosze. Iga Świątek jest najwyżej rozstawioną zawodniczką, przez co nie będzie musiała zaczynać rywalizacji od pierwszej rundy. Najprawdopodobniej 22-latkę zobaczymy na korcie dopiero we wtorek. Jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu Sorana Cirstea - Sloane Stephens. Katarski turniej zostanie rozegrany w dniach 11-17 lutego. Polka będzie broniła wywalczonego przed rokiem tytułu.