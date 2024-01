Świątek analizuje porażkę z Noskovą. Już wie, co poszło nie tak, jak powinno

Tegoroczny Australian Open nie będzie miejscem triumfu Igi Świątek. Polska tenisistka niespodziewanie pożegnała się już w trzeciej rundzie turnieju w Melbourne, przegrywając po bardzo zaciętym meczu z Czeszką Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6. To oznacza, że w IV rundzie będziemy mieli tylko dwóch reprezentantów Polski - Huberta Hurkacza i Magdalenę Fręch.

Iga Świątek po porażce: Mój tenis nie był tak intuicyjny jak zazwyczaj

Gdy emocje po meczu z Noskovą nieco opadły, Iga Świątek porozmawiała o swojej porażce z dziennikarzem Eurosportu Pawłem Kuwikiem. - Nie jestem w stanie na gorąco przeanalizować całego meczu. Ogólnie nie grałam tutaj intuicyjnie, nie grało mi się tutaj łatwo w tym roku. Wiem w pewnym sensie dlaczego i pracujemy nad tymi rzeczami - przyznawała liderka światowego rankingu.

- Wiem, że dobrze przepracowałam okres przygotowawczy. Na każdym treningu poprawiałam te rzeczy, które tutaj nie do końca zadziałały. Myślałam, że ta praca wystarczy, ale może to jeszcze nie był jeszcze ten rok, by to zaskoczyło - dodała Świątek.

Co ciekawe, według odczuć samej tenisistki, mecz z Noskovą był najlepszym w jej wykonaniu na tym turnieju. Wcześniej Polka pokonała dwie Amerykanki - Sofię Kenin i Danielle Collins. - W pierwszych dwóch meczach byłam bardziej zestresowana niż zazwyczaj, wiele rzeczy w nich nie działało. Dzisiaj czułam się bardziej swobodnie i czułam, że gram trochę lepiej, ale wciąż było sporo rzeczy, których musiałam pilnować i może przez to ten tenis nie był tak intuicyjny jak zazwyczaj - tłumaczyła Iga Świątek, która nie zamierza się załamywać po tym niepowodzeniu.

- Na pewno nie jest to dla mnie łatwy turniej, jest szybka nawierzchnia. Ale może tak jak rok temu się zresetowałam, wróciłam do ciężkiej pracy i kolejne turnieje zagrałam dobrze, tak nie ma co się załamywać. Są kolejne cele, będziemy grali jeszcze przez 11 miesięcy, więc będzie wiele okazji, by pokazać dobry tenis - zakończyła czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.