Polski klub przestał istnieć. Smutny los największej siły półmilionowego miasta

Zakładowy Klub Sportowy Polar Wrocław założono w 1945 roku, ale oficjalną nazwę zyskał on dopiero 21 lat później. Początkowo klub miał na celu jedynie zapewniać rekreację dla pracowników Zakładów Metalowych "Zakrzów"", a z czasem przedsiębiorstwo przekształcone na produkcję AGD zatrudniało ponad sześć tysięcy pracowników i postawiło na sport. Rozwój przebiegał dość dynamiczne i pod znakiem małych, ale godnych zapamiętania sukcesów.

Polar Wrocław - przyzadkładowy klub z historią. Niestety tragiczną

Zakłady Polar osiągał spore sukcesy komercyjne, kiedy to w 1968 roku wypuściły na rynek cieszącą się gigantyczną popularnością chłodziarkę, a trzy lata później rozpoczęły produkcję pralek na licencji jugosłowiańskiej firmy Gorenje. To pozwoliło władzom fabryki zainwestować więcej w budżet klubu sportowego.

W latach 90. wyremontowano należący do zakładów stadion na osiedlu Psie Pole-Zawidawie. Klub miał do dyspozycji także basen, korty tenisowe, hale sportowe i kilka sekcji. Kobiety w hokeju na trawie zdobywały mistrzostwo Polski, ale największym powodzeniem cieszyła się drużyna piłkarska.

Najlepszy moment w jej historii nie trwał długo i przypadł na przełom wieku. W sezonie 1998/1999 Polar awansował w cuglach do ówczesnej II ligi. Tam drużynie udało się zadomowić (największym sukcesem jest zajęcie dziewiątego miejsca w sezonach 1999/2000 oraz 2001/2002). W sezonie 2002/2003 dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski i odpadł po porażce Widzewem Łódź (0:2 i 3:5). Mało kto o tym pamiętam, ale wtedy Polar był największą siłą Wrocławia. Śląsk spadł wtedy z hukiem z ekstraklasy, zamiast szybkiego powrotu skończyło się na 15. miejscu w tabeli i spadku do III ligi. W derbach Wrocławia lepszy okazał się Polar, który na wyjeździe wygrał 1:0, a siebie 3:1. Na tym meczu na trybunach przyzakładowego stadionu zasiadło 1500 osób. Była to rekordowo wysoka frekwencja, bo zwykle na obiekt chodziło maksymalnie 300-500 osób. W tamtym czasie przez zespół przewinęli się chociażby Dariusz Sztylka czy Łukasz Garguła.

Eldorado może nie było, ale klub był solidny, a zawodnicy zarabiali przyzwoite pieniądze. - Zawodnicy Polaru zarabiali nawet po 6 000 złotych. W trzeciej lidze większość była na etatach w zakładzie. Najpierw pracowaliśmy tam cztery godziny, a potem szliśmy do klubu. Dopiero po awansie wszystkich oddelegowano i nie musieliśmy już pracować - mówił po latach ówczesny kierownik drużyny Władysław Tronina w rozmowie z Weszło. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.

Przejęcie zakładu, brak funduszy i początek afery korupcyjnej. Wszystko zaczęło się od Polaru Wrocław

W 2002 roku zakłady Polar przejęła spółka Whirlpool Polska. Klub absolutnie na siebie nie zarabiał i był zależny właśnie od wsparcia właścicieli fabryki. Amerykańscy inwestorzy szybko uznali, że nie chcą wykładać pieniędzy na piłkę i zaczęły się spore problemy finansowe. Zawodnicy nie utrzymywali wypłat, więc niektóry zaczęli kombinować na własną rękę i to w najgorszy możliwy sposób.

- Funkcjonowaliśmy praktycznie bez pieniędzy i dlatego ci starsi zawodnicy, którzy byli cwaniakami, mieli układy i kolegów w innych klubach – załatwiali sprawy po swojemu. Uważam, że to było bardzo nieładne wobec pozostałych, bo reszta chłopaków grała za darmo. Pracowaliśmy za darmo, a oni się dorabiali…- wspominał Tronina.

Oczywiście to "cwaniactwo" było niczym innym, jak sprzedawaniem meczów. W 2004 roku "Gazeta Wyborcza" poinformowała o korupcji w polskiej piłce. Wrocławska Prokuratura Okręgowa pierwszy raz w historii z urzędu wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w sporcie. Chodziło wówczas o kontakty piłkarzy Polaru i Zagłębia Lubin, których celem było ustalenie wyniku spotkania przed II ligowym meczem rozegranym 8 maja 2004.

Ta sytuacja rozpoczęła znaną później aferę korupcyjną. Zawodnicy Polaru mieli raczej "sprzedawać", a nie "kupować" spotkania z racji na brak pieniędzy, ale to właśnie wrocławski klub stał się twarzą początku obrzydliwego procederu na polskich boiskach.

Finalnie Prokuratura Rejonowa Wrocław-Psie Pole rozpatrywała "sprawę Polaru" od 24 stycznia 2006 do 10 czerwca 2008, a przed wrocławskim sądem okręgowym toczył się proces, w którym oskarżeni byli czterej obecni lub byli piłkarze Polaru oraz Zagłębia Lubin. Finalnie skazano dwóch zawodników Polaru: Tomasza R. i Jacka S. (4 miesiące w zawieszeniu na 2 lata).

Upadek Polaru Wrocław. Na ich stadionie grali w mało popularną dyscyplinę

W kolejnych latach po aferze było już tylko gorzej - zakład nie dawały pieniędzy, a klub powoli dogorywał. W 2006 roku spadł z III ligi i nie otrzymał licencji na start w IV lidze na kolejny sezon. Kontynuować historię miał jeszcze Młodzieżowy Klub Sportowy Polar Wrocław założony w 2006 roku, ale ta potrwała zaledwie do 2014 roku. . Piłkarze jako MKS Polar Wrocław-Zawidawie występowali we wrocławskiej A klasie do sezonu 2014/15.

Obecnie klub nie istnieje, a na jego obiektach zagościł inny sport - baseball. W 2017 roku na płycie bocznej boiska kupionej za trzy miliony złotych od firmy Whirpool powstała Wrocławska Arena Sportu, czyli boiska do gry w baseball i softball. Miejscowi Barons Wrocław od 2014 roku nieprzerwanie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju i w 2020 roku świętowali mistrzostwo Polski. W 2024 roku klub świętuje 20-lecie.