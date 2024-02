Rok temu kosztował 120 mln. Teraz chce do Barcelony

Jak podaje kataloński "Sport", chętny do zmiany barw klubowych jest Enzo Fernandez, który przeszedł w zimą 2023 r. z Benfiki Lizbona do Chelsea za 120 mln. Co prawda jego agent mówił, że Argentyńczyk jest szczęśliwy w Londynie i nie ma zamiaru się przenosić, ale zdaniem gazety sam piłkarz chciałby przejść do Barcelony.

Mistrz świata chciałby do Barcelony

Z pewnością Enzo Fernandez był jednym z odkryć poprzedniego sezonu. Jego talent zauważyła Benfica, która ściągnęła go z River Plate latem 2022 r. Argentyńczyk miał jedne z najlepszych statystyk w lidze portugalskiej i fazie grupowej Ligi Mistrzów ze środkowych pomocników. Później był kluczowym piłkarzem reprezentacji, która sięgnęła po mistrzostwo świata.

Dość szybko Fernandez przykuł uwagę gigantów z mocniejszych lig, ale Benfica stawiała zaporowe dla chętnych warunki. Ostatecznie Chelsea spełniła wymagania Portugalczyków. Nowy właściciel Todd Boehly tylko zimą zeszłego roku wydał kilkaset milionów, żeby odmienić i odmłodzić zespół w celu stworzenia nowego projektu. Kupił Fernandeza za 121 mln euro. To był jeden z najdroższych transferów w historii futbolu.

Jednak "The Blues" rozczarowują od ponad roku. W tym sezonie nie zagrali w europejskich pucharach i wiele wskazuje na to, że nie będzie ich także w przyszłym sezonie. Chelsea stała się zespołem środka tabeli Premier League, trener Mauricio Pochettino ma problem, by wykrzesać z tej drużyny coś więcej.

Zdaniem zagranicznych mediów Argentyńczyk jest rozczarowany sytuacją na Stamford Bridge. Ma żałować podpisania wieloletniego kontraktu, który obowiązuje aż do końca czerwca 2031 r., dlatego chciałby odejść. "Sport" uważa, że piłkarz obrał Barcelonę jako kierunek ewentualnego transferu.

"Pomimo tego, że jest podstawowym zawodnikiem, ze Stamford Bridge dochodzą głosy, że Argentyńczyk będzie szukał sposobu na opuszczenie Londynu. Nie będzie to wcale łatwe" - czytamy. Na przeszkodzie miałby stać właśnie długi kontrakt oraz jego rola w zespole, bo jest postrzegany jako trzon dzisiejszej ekipy z zachodniego Londynu.

Jego agent ostatnio uciął wszelkie spekulacje nt. potencjalnego odejścia Fernandeza z Chelsea już latem. - Naprawdę nie rozumiem, skąd pojawiły się doniesienia o planach Enzo w sprawie opuszczenia Chelsea. Znamy plany klubu, plan właściciela. Enzo jest szczęśliwy tutaj i chce zostać – powiedział Uriel Perez, agent piłkarza, w rozmowie z ESPN.

Ale "Sport" uważa, że Argentyńczyk zaoferował się Barcelonie właśnie przez swojego agenta, a jego ostatnia wypowiedź może być sposobem na podbicie zainteresowania i stawki za piłkarza.

Transfermarkt wycenia Enzo Fernandeza na 80 mln euro. Biorąc pod uwagę tę kwotę i skomplikowaną sytuację finansową Barcelony, może być bardzo trudno mistrzom Hiszpanii zrealizować ten transfer.