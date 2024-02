To koniec. Oficjalna reakcja na skandal, który wywołał Messi. Pekin wydał oświadczenie

Leo Messi wywołał prawdziwą burzę. Kilka dni temu nie wystąpił, ani nie pojawił się nawet na ławce rezerwowych, w towarzyskim meczu Interu z HongKong All-Stars. Trzy dni później wystąpił jednak w kolejnym meczu przeciwko japońskiemu Vissel Kobe, co bardzo mocno rozwścieczyło Chińczyków. Tamtejsze media oskarżyły nawet piłkarza o działanie polityczne.

Leo Messi nie zagra w Chinach. Jest oficjalne oświadczenie

W piątek pojawiły się kolejne wieści z Chin dotyczące Leo Messiego. Tym razem dotyczyły one jednak reprezentacji Argentyny. Według informacji, które przekazała Agencja Reutera, chińskie władze miasta Hangzhou, którym miało odbyć się spotkanie, postanowiły odwołać zaplanowany na marzec mecz towarzyski Argentyna - Nigeria. "W obliczu obecnie znanych przyczyn, zgodnie z właściwymi władzami, warunki do rozegrania meczu towarzyskiego nie są odpowiednie, dlatego postanowiliśmy go odwołać" - przekazano.

Do sprawy odniosła się już także pekińska federacja piłkarska. "Ostatnio fani i internauci szukali informacji na temat udziału Leo Messiego w meczu w Pekinie. Obecnie nie ma planów żadnych wydarzeń z udziałem Messiego" - napisano w oficjalnym oświadczeniu. To wypowiedź dotyczy z kolei drugiego z zaplanowanych meczów: Argentyna - Wybrzeże Kości Słoniowej.

Argentyńczycy, podobnie jak dwa lata temu, mieli rozegrać w marcu towarzyskie tournée. Do dziś tamtejsza federacja nie ustosunkowała się jednak do sprawy i odwołania spotkań, które oficjalnie potwierdzili już Chińczycy.

Leo Messi wraz z Interem Miami przygotowuje się obecnie do startu sezonu w MLS. Ten rozpocznie się już 22 lutego. Wówczas Inter zmierzy się z Realem Salt Lake.