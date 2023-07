Świątek pokazała zdjęcie, na które czekali kibice. Jasny przekaz

Przed tygodniem Iga Świątek (1. WTA) osiągnęła najlepszy wynik na kortach trawiastych w seniorskiej karierze - dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu, w którym ostatecznie musiała uznać wyższość Eliny Switoliny (27. WTA). Teraz przed Polką spora zmiana - kolejne turnieje rozegra już na twardej nawierzchni. W najbliższych dniach wystąpi w turnieju WTA 250 w Warszawie.

Iga Świątek wróciła na kort. Pochwaliła się nagraniem z treningów. "Królowa"

Po imprezie w Londynie liderka światowego rankingu udała się na zasłużone wakacje na Kretę. W jednym z postów na Instagramie przyznała nawet, że bierze pod uwagę przedłużenie urlopu. "Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca... Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi" - żartowała. Niektórym fanom nie było jednak do śmiechu - wystraszyli się, że 22-latka może zrezygnować ze startu przed własną publicznością. Nic z tych rzeczy.

Świetny ruch organizatorów turnieju WTA w Warszawie

W piątek 21 lipca Świątek wróciła do pracy. Pochwaliła się nawet w mediach społecznościowych zdjęciem i filmikiem z pierwszych treningów. "Powrót na kort" - napisała. Na opublikowanym nagraniu na InstaStory widać, jak tenisistka pracuje przede wszystkim nad backhandem. Jej relacja wywołała falę pozytywnych komentarzy. "Powrót królowej" - pisał jeden z internautów. Kibice nie mogą się doczekać, aż zobaczą Świątek na warszawskich kortach.

Świątek zachęca kibiców do śledzenia zmagań w Warszawie

Na to z niecierpliwością czeka też sama zawodniczka. Wysłała nawet specjalną wiadomość do fanów. - Bardzo się cieszę, że już nie długo będę miała okazję wziąć udział w BNP Paribas Warsaw Open. Jestem bardzo podekscytowana. W zeszłym roku była świetna atmosfera. Wiemy już, że przygotowania idą pełną parą, więc do zobaczenia niedługo w Warszawie. Bawcie się dobrze - mówiła w jednym z nagrań.

Turniej odbędzie się w dniach 24 - 30 lipca. Pierwszy mecz Świątek rozegra najprawdopodobniej we wtorek 25 lipca. Jak na razie nie wiadomo, kto będzie jej rywalką. Impreza w Warszawie będzie dla niej jednym ze sprawdzianów przed nadchodzącym US Open. W nim Polka będzie bronić tytułu.