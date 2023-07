Tak Iga Świątek regeneruje się po Wimbledonie. "Tylko nie mówcie teamowi"

Po porażce z Eliną Switoliną 5:7, 7:6(6), 2:6 Iga Świątek zakończyła udział w tegorocznym Wimbledonie. Polska tenisistka doszła do ćwierćfinału turnieju, co do tej pory jest jej najlepszym wynikiem na trawiastych kortach w Londynie w historii. Po zakończeniu rozgrywek 22-latka postanowiła odpocząć w słonecznej Grecji, która urzekła ją swoimi widokami.

Iga Świątek zakochała się w Grecji. "Rozważam zostanie tu do końca miesiąca"

Kreta najwyraźniej służy Idze Świątek. Pierwsza rakieta świata damskiego tenisa opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć, na których z uśmiechem na twarzy wypoczywa na greckiej wyspie. Miejsce to aż tak spodobało się 22-latce, że zaczęła rozmyślać o przedłużeniu wakacji. Jej team z pewnością nie byłby zbyt zadowolony z takich informacji, co sama humorystycznie przyznała Świątek.

- Muszę przyznać, że mam najlepszą pracę na świecie, skoro pozwala mi podróżować do miejsc takich jak to. Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca... Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi - napisała Iga Świątek na Instagramie, gdzie śledzi ją 1,3 mln użytkowników.

Fani Polki rozpływali się w komentarzach nad wspaniałymi krajobrazami oraz życzyli zawodniczce miłego wypoczynku. "Odpoczywaj Igo, zasłużyłaś na to. Dziękuje za emocje, które nam dostarczasz", "Tak trzeba żyć. A jaka książka obecnie na tapecie?", "Już nie mogę się doczekać kolejnego turnieju. Wypoczywaj i wracaj silniejsza. Powodzenia w Warszawce", "Fajna sprawa te zdjęcia. Ładnie Pani na nich wygląda" - czytamy.

Niektórzy obserwujący przestraszyli się, że Igi Świątek mogłoby zabraknąć na najbliższym turnieju w Warszawie. "Iga, nawet tak nie żartuj. Widzimy się niedługo w Warszawie" - napisał jeden z użytkowników.

Kiedy Świątek wróci na kort? Znamy datę

24 lipca rozpocznie się WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Na twardych warszawskich kortach będziemy mogli oglądać m.in. Igę Świątek, która najprawdopodobniej pierwszy mecz na turnieju rozegra we wtorek 25 lipca o godz. 17.30.