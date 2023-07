Najwyższy tenisista świata wraca do gry. Ostatnio poświęcał się nowym pasjom

W ostatnim czasie byliśmy świadkami powrotów do gry sporej liczby tenisistów. Po kilkunastu miesiącach nieobecności ponownie na korcie zobaczyliśmy wielkoszlemowych finalistów - Milosa Raonicia, Keia Nishikoriego czy Kevina Andersona. U pań po dłuższej przerwie wracała Jennifer Brady.

Najwyższy tenisista świata wraca do gry. Przez ostatni czas pielęgnował nowe pasje

Rok przerwy od zawodowej gry w tenisa miał również Reilly Opelka, który znalazł się na liście zgłoszonych zawodników do US Open - ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku, który rozpocznie się pod koniec sierpnia. Amerykanin zagra w tej imprezie dzięki zamrożonemu rankingowi, gdyż obecnie jest sklasyfikowany na 644. miejscu. Ostatni mecz 25-latek rozegrał na początku sierpnia 2022 roku w Waszyngtonie. Przegrał wówczas z Nickiem Kyrgiosem, a potem musiał poddać się operacji biodra.

To był bolesny koniec najlepszego sezonu w karierze Opelki, w którym wygrał dwa turnieje rangi ATP 250 w Dallas i Houston. Ponadto zagrał w finale w Delray Beach i awansował na 17. miejsce w rankingu mężczyzn. W imprezach wielkoszlemowych mierzący 211 cm wzrostu tenisista nie miał wielkich osiągnięć. Maksymalnie dobrnął do czwartej rundy US Open.

25-letni Amerykanin podczas okresu rekonwalescencji raczej nie zajmował się tenisem, a swoimi innymi niedawno odkrytymi pasjami: modą oraz sztuką. Był obecny na pokazie Fashion Week oraz zwiedzał światowe muzea. - Ze sztuką zderzyłem się dopiero w wieku 20 lat, wcześniej w ogóle mnie to nie interesowało. Był taki moment, że przegrałem w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Rzymie i byłem bardzo zdołowany. To był mój szósty tydzień z rzędu w Europie i czułem się trochę zagubiony, samotny. Wiedziałem, że zaraz znów muszę zmienić lokację i udać się na Roland Garros, chciałem się zresetować - wspomniał w jednym z wywiadów.

- Postanowiłem, że pojadę pociągiem do Mediolanu na zakupy, aby po prostu oderwać się od tenisa. Znalazłem drogę do Fondazione Prada, które do dziś jest jednym z moich ulubionych muzeów. Od tego czasu stałem się uzależniony od sztuki. W zasadzie od tamtej wizyty odwiedzam muzeum w każdym mieście, w którym jestem - kontynuował.

Życie tenisisty związane jest z ciągłymi podróżami, więc należy pochwalić Opelkę, że znalazł sobie związaną z tym odskocznię. Ale teraz wraca na korty.