Była nr 2 na świecie zmuszona zakończyć karierę. Zdradza kulisy. "Niestety"

Dopiero co zakończony Wimbledon przyniósł wiele historii. Poza historycznymi zwycięzcami, czyli Marketą Vondrousovą - Czeszka jest pierwszą zawodniczką nierozstawioną, która triumfowała w tym turnieju - oraz Carlosem Alcarazem, doszło do wzruszającego pożegnania Anett Kontaveit. Była wiceliderka rankingu zakończyła karierę.

Powodem niespodziewanej decyzji dopiero 27-letniej tenisistki z Tallinna była przewlekła kontuzja pleców. Konkretnie - przepuklina dysku. - Wiem, że dawałam z siebie wszystko, tak dużo, jak tylko mogłam. Niestety, moje plecy wciąż dają o sobie znać. Miałam wiele mniejszych urazów - powiedziała Estonka w rozmowie z krajowymi mediami.

Jej występ w ostatnim turnieju w karierze zakończył się na drugiej rundzie, w której przegrała z Marie Bouzkovą 1:6, 2:6. Dwa dni wcześniej pokonała Lucrezię Stefanini 6:4, 6:4. Wimbledon był jej najsłabszą imprezą wielkoszlemową. Maksymalnie docierała w nim do trzeciej rundy. - W mojej karierze było wiele momentów radości. Wokół mnie było wielu ludzi, którzy mogli cieszyć się wraz ze mną. Były też trudniejsze momenty. Te doświadczenia zapamiętam do końca życia - wyznała tenisistka. - Po cichu chodzę na siłownię, wciąż ćwiczę. Byłam zajęta uczeniem się nowego życia. To dla mnie niecodzienny czas. Muszę zrozumieć, na czym polega to życie. Trochę minie, nim stanie się to dla mnie normalnością - kontynuowała.

Tenisistka najlepszy czas w swojej karierze miała w latach 2021-22. To wtedy wygrała pięć z sześciu swoich turniejów WTA, w tym aż cztery w hali. Kontaveit była uznawana za wybitną specjalistkę od gry w zamkniętych obiektach. Przed dwoma laty dotarła również do finału WTA Finals w Guadalajarze, lecz uległa w nim Garbiene Muguruzie 3:6, 5:7. W zeszłym roku wskoczyła na drugie miejsce w rankingu WTA zaraz za plecami Igi Świątek. Jednak w turniejach wielkoszlemowych radziła sobie średnio. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał Australian Open w 2020 roku.