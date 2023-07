Świetny ruch organizatorów turnieju WTA w Warszawie

W dniach 24 - 30 lipca odbędzie się turniej WTA 250 w Warszawie. W imprezie wezmą udział 32 zawodniczki, w tym liderka światowego rankingu, Iga Świątek. Nie będzie ona jedyną Polką, która wystąpi w ojczyźnie. Choć z rywalizacji wycofały się Magda Linette (25. WTA) i Magdalena Fręch (76. WTA), to dziką kartę do turnieju głównego otrzymała Maja Chwalińska (330. WTA). Los uśmiechnął się też do Weroniki Ewald (1063. WTA), która wystartuje w eliminacjach. Na tym nie koniec.

WTA 250 w Warszawie. Kolejne dwie Polki z dzikimi kartami. Zaczną od eliminacji

W piątek 21 lipca organizatorzy poinformowali o kolejnych zgłoszonych zawodniczkach z Polski, które będą miały szanse powalczyć o występ w turnieju głównym w Warszawie. Pierwszą z nich jest Weronika Falkowska (283. WTA). 23-latka skorzystała na tym, że z rywalizacji zrezygnowało kilka tenisistek i powalczy w eliminacjach.

- Bardzo się cieszę, że w eliminacjach zagra więcej Polek i dostaną one szansę na zdobycie cennych punktów oraz doświadczenia. Takie cele przyświecają organizatorom turnieju od początku. Falkowska to świeżo upieczona mistrzyni Polski w singlu i zawodniczka TOP100 deblowego rankingu WTA. W turnieju gry podwójnej zagra w parze z Katarzyną Piter - przekazał dyrektor WTA 250 w Warszawie Mariusz Fyrstenberg, cytowany przez oficjalną stronę turnieju.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla polskich kibiców. Organizatorzy otrzymali też dziką kartę od firmy Octagon i postanowili przekazać ją Olivii Lincer (527. WTA). 18-latka również wystartuje w eliminacjach. - To młoda i utalentowana zawodniczka, która buduje swój ranking. Mam nadzieję, że dobra gra w Warszawie okaże się dla niej przepustką do wielkiego tenisa - podkreślił Frystenberg.

Mocna obsada WTA 250 w Warszawie

Tegoroczna edycja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klasowych zawodniczek i to głównie z uwagi na zmianę nawierzchni. W poprzednich latach turniej odbywał się na "mączce" - teraz tenisistki będą rywalizować na kortach twardych. Na takich obiektach zostanie rozegrana też ostatnia wielkoszlemowa impreza w tym sezonie, US Open.

W Warszawie pojawi się kilka zawodniczek z TOP 50 światowego rankingu. Oprócz Świątek będą to m.in. Katerina Siniakova (33. WTA), Lin Zhu (40. WTA) czy Shuai Zhang (45. WTA). Z rywalizacji zrezygnowały natomiast zwyciężczyni Wimbledonu, Marketa Vondrousova (10. WTA) oraz Łesia Curenko (46. WTA). Mimo wszystko turniej cieszy się sporym zainteresowaniem kibiców i większość biletów została już wykupiona.