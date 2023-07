Iga Świątek (1. WTA) bez większych problemów dotarła już do IV rundy Wimbledonu, pokonując kolejno Lin Zhu (34. WTA), Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) oraz Petrę Martić (29. WTA). Teraz na jej radarze znalazła się Belinda Bencić (14. WTA). Mimo że oczy wszystkich kibiców zwrócone są na zmagania w Londynie, to już niedługo 22-latka pojawi się w ojczyźnie, gdzie wystartuje w WTA 250 BNP Paribas Open w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek szczerze o kontuzji: Teraz czuję się wręcz lepiej niż przed Rolandem

Świątek nie może doczekać się turnieju WTA 250 w Warszawie. Nagrała wiadomość do kibiców

Turniej w stolicy Polski odbędzie się w dniach 24 - 31 lipca. Tegoroczna edycja będzie nieco inna od poprzedniej - zostanie rozegrana na nawierzchni twardej, a nie na mączce, jak miało to miejsce w przeszłości. Ten fakt zachęcił wiele czołowych zawodniczek do udziału w imprezie.

"Wysłał wiadomość". Serbowie ostrzegają Djokovicia przed Hurkaczem

Z niecierpliwością na grę przed własną publicznością czeka też Świątek. Z tej okazji liderka rankingu WTA nagrała nawet specjalną wiadomość do fanów. - Bardzo się cieszę, że już nie długo będę miała okazję wziąć udział w BNP Paribas Warsaw Open. Jestem bardzo podekscytowana. W zeszłym roku była świetna atmosfera. Wiemy już, że przygotowania idą pełną parą, więc do zobaczenia niedługo w Warszawie. Bawcie się dobrze - zaapelowała Polka w wideo opublikowanym przez oficjalne konto turnieju na Twitterze.

W poprzednim roku liderka światowego rankingu dość niespodziewanie odpadła już na etapie ćwierćfinału. Wówczas uległa Caroline Garcii (5. WTA). Francuzka wygrała później turniej, ale nie będzie bronić tytułu. Na starcie zobaczymy za to wiele innych gwiazd z czołowej setki rankingu. Mowa m.in. o Markecie Voundrosovej (42. WTA), Lindzie Noskovej (45. WTA) czy Lin Zhu. Dodatkowo dzikie karty otrzymały dwie reprezentantki Polski - Maja Chwalińska (334. WTA) i Weronika Ewald (1195. WTA).

Bencic ma jedno życzenie przed meczem ze Świątek. "Byłoby wspaniale"

Świątek ze specjalnym zadaniem w Warszawie

Podczas turnieju w Warszawie Świątek będzie pełnić podwójną rolę. Powalczy nie tylko o zwycięstwo, ale zostanie też ambasadorką tenisa. - Poprzez swój udział chcę przede wszystkim promować tenis w naszym kraju. Ciągle jest wiele do zrobienia, aby była to dyscyplina coraz powszechniej oglądana i uprawiana. Wierzę, że dzięki mojej grze wielu ludzi obejrzy turniej na trybunach i w telewizji, a to sprawi, że część z nich bardziej zainteresuje się tą dyscypliną, a być może zdecyduje się jej nauczyć - wyjawiła.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak na razie Polka skupia się na rywalizacji na kortach Wimbledonu. Już w niedzielę 9 lipca powalczy o ćwierćfinał z Bencić. Mecz rozpocznie się około godziny 16:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.