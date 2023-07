Rywal Hurkacza rozbroił wyznaniem o podrywaniu kobiet. Tak uwiódł byłą partnerkę Di Caprio

Grigor Dimitrow to bułgarski tenisista, który znany jest nie tylko z gry na korcie. Media często donoszą również o jego licznych romansach. Niedawno związał się z rumuńską aktorką Madaliną Dianą Gheneą, która znana jest między innymi z filmu "Dom Gucci". Kobieta w przeszłości spotykała się także z Leonardo Di Caprio i Gerardem Butlerem.

Grigor Dimitrow opowiada o sposobach na podryw

Dimitrow również nie próżnował. Tenisista ma powodzenie u kobiet i był już w związku z Marią Szarapową, Nicole Scherzinger, Lolitą Osmanową i Sereną Williams. Bułgar opowiedział szerzej o tym, dlaczego podoba się kobietom w rozmowie z macedońskim portalem Metafaks.

- Czasami w życiu nie wybiera się rzeczy, one przychodzą same i trzeba się z tym pogodzić. Ogólnie mówiąc, chodzi zarówno o dobre, jak i złe rzeczy. Wszystko musimy akceptować w ten sam sposób. Jeśli chodzi o kobiety, to sprawa względna, ale zawsze staram się być pozytywny i miły dla ludzi, którzy są mi bliscy. Może to pomaga w moich relacjach z dziewczynami - powiedział Dimitrow.

Dimitrow obecnie zajmuje 21. miejsce w rankingu ATP. Jego największym osiągnięciem w karierze jest awans do półfinałów Wimbledonu, Australian Open i US Open. Na niedawno zakończonym Wimbledonie dotarł do czwartej rundy, gdzie przegrał 6:3, 6:7, 6:7, 3:6 z Holgerem Rune.

Dimitrow nie jest pierwszy. Ghenea spotykała się wcześniej z innymi sportowcami

Grigor Dimitrow nie jest pierwszym sportowcem, z którym związała się Ghenea. Aktora wcześniej spotykała się również z byłym włoskim piłkarzem Marco Borriello. Na Półwyspie Apenińskim głośno było także o jej romansie z innym włoskim zawodnikiem Nicolo Zaniolo, gdy wypłynęły ich prywatne wiadomości. Wszystko to jednak okazało się nieprawdą. - Odpowiedzi pisał mój manager, który zajmuje się prowadzeniem profilu na Instagramie - powiedziała w nagraniu na Instagramie.