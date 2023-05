Znany trener znalazł winnych urazu Igi Świątek. "Zawalili"

Iga Świątek (1. WTA) była jedną z faworytek turnieju w Rzymie, gdzie wygrywała w 2021 i 2022 roku. Niestety tym razem plany pokrzyżowała jej kontuzja, przez co musiała skreczować w trzecim secie ćwierćfinału z Jeleną Rybakiną (6. WTA).

Iga Świątek zakończyła turnieju w Rzymie z kontuzją. "Najważniejszy powinien być zawodnik"

Z czasem rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat zasadności rozgrywania tego meczu. Wskazywano choćby na to, że po intensywnych opadach korty były namoknięte, a ze względu na opóźnienia zawodniczki zaczęły grać dopiero około 22:00, gdy było już chłodno. W takich warunkach o kontuzję jest zdecydowanie łatwiej.

Paweł Ostrowski, były trener m.in. Angelique Kerber, uważa, że w dużej mierze winę za tę sytuację ponoszą organizatorzy. - Na kontuzję Igi złożyło się kilka czynników, ale tak, pod względem organizacyjnym zawalono sprawę. Oczywiście, oficjalnie nikt nie złamał przepisów. Jednak na każdym turnieju najważniejszy powinien być zawodnik, on jest gladiatorem, dla niego kibice przychodzą na trybuny - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Jeszcze przed meczem 1/8 finału z Donną Vekić (24. WTA) Polka miała pretensje do organizatorów. To dlatego, że nie mogła trenować na korcie, na którym miała później rywalizować z Chorwatką. - To dowód, że nie wyglądało to tak, jak powinno. Zawodniczki muszą mieć zagwarantowaną możliwość odbycia treningu na korcie, na którym się gra. To ważne zwłaszcza dla Igi i jej techniki dojazdowej, podczas takiej sesji mogłaby sprawdzić stan nawierzchni - wyjaśnił trener.

Zdaniem Ostrowskiego na uraz Świątek mogło mieć też wpływ zmęczenie po dwóch ostatnich turniejach, gdzie docierała do finału. W nich dwukrotnie zagrała z Aryną Sabalenką (2. WTA), która w stolicy Włoch odpadła już po pierwszym meczu. - Obciążenia były ogromne, dużo musiał ją kosztować sam finał w Madrycie przeciwko Sabalence. Zauważmy, że w Rzymie Białorusinka odpadła bardzo szybko, co moim zdaniem było efektem wycieńczenia organizmu - ocenił szkoleniowiec.

Iga Świątek wraca do zdrowia. Wybiera się do Paryża. "Potrzebuję wolnego"

W czwartek Świątek przekazała, że w najbliższym czasie wybierze się do Paryża, gdzie odbędzie się wielkoszlemowy Roland Garros. Rozpocznie się on 28 maja, zatem Polka ma jeszcze trochę czasu na powrót do formy. - Potrzebuję kilka dni wolnego, na szczęście mam sporo czasu, by stopniowo wrócić do treningów. Od Stuttgartu nie miałam okazji, by się zresetować a tylko myślałam o kolejnym meczu - wyjaśniła.