"Teraz trudno będzie na to patrzeć" - tenisowy świat reaguje na oświadczenie Rafaela Nadala

Czwartkowa konferencja prasowa Rafaela Nadala wywołała bardzo dużo zamieszania w tenisowym środowisku. Kibice przez kilka godzin debatowali, czy Hiszpan zdecyduje się jedynie wycofać z Rolanda Garrosa, czy też poinformuje o zakończeniu długiej i bogatej kariery. Druga opcja kibicom podobała się zdecydowanie mniej, gdyż odejście każdej z wielkich gwiazd jest trudnym momentem dla całej dyscypliny.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po ostatnim meczu sezonu w PlusLidze: To nie jest normalne. Organizm sportowca nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń

Nadal robi sobie przerwę, a cały świat go wspiera

Ostatecznie podczas czwartkowej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że Rafael Nadal zdecydował się na dłuższą przerwę od tenisa, mającą na celu doprowadzenie jego organizmu do stanu "używalności". W związku z tym zabraknie go na kortach Rolanda Garrosa w sezonie 2023, lecz nie jest to jednoznaczne z końcem kariery. Hiszpan ma w planach powalczyć z najlepszymi jeszcze w przyszłym roku.

Decyzja 36-letniego tenisisty szeroko obiła się w tenisowym środowisku. Cały świat postanowił natychmiastowo wesprzeć doświadczonego gracza, rozumiejąc jego decyzję i dziękując za chęć kontynuowania kariery.

Kolejna gwiazda wycofuje się z French Open. "Rana się otwiera"

- "Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak trudno było podjąć taką decyzję. Z pewnością będzie Cię brakować podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Zadbaj o siebie i wróć silniejszy. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok" - czytamy w mediach społecznościowych paryskiego turnieju wielkoszlemowego.

Nieco inaczej na wiadomości przekazane przez Nadala zareagowali dziennikarze ESPN. Na ich kontach w mediach społecznościowych możemy zobaczyć zdjęcie Hiszpana płaczącego razem z Rogerem Federerem zaraz po zakończeniu ostatniego zawodowego meczu Szwajcara.

Portal The Tennis Letter zdecydował się skomentować decyzję Nadala jednym, kluczowym zdaniem. Hiszpan został nazwany "prawdziwym matadorem o niezłomnym sercu".

Bardzo ciekawe informacje po podjęciu decyzji przez Nadala przekazali dziennikarze tennisworldusa.com. Amerykanie podkreślili, że bardzo szkoda, iż Hiszpan nie będzie w stanie pobić swojego rekordu w Rolandzie Garrosie, który przez lata będzie nie do pobicia.

- Nadal w Paryżu osiągał niesamowite wyniki. Do czternastu tytułów należy dodać 112 zwycięstw i zaledwie trzy porażki na korcie. Szkoda, że Rafa nie będzie miał możliwości poprawy tego rekordu. W ostatnich latach każda edycja imprezy budowana była wokół niego i teraz trudno będzie patrzeć na rywalizację bez Nadala w drabince - czytamy.

Nadal zwołał specjalną konferencję. Na niej ogłosił ważne wieści

Nieco mniej uśmiechu można znaleźć w mediach hiszpańskich. Szczególnie dziennikarze Mundo Deportivo postanowili podejść do sprawy nieco chłodniej.

- Nadal liczył na cud, który pozwoli mu w tym roku zagrać w Paryżu. Jego decyzja jest raczej potwierdzeniem wcześniejszych informacji, niż czymś zaskakującym. Ważne jednak, że wszystko zostało przekazane przez niego osobiście - czytamy.

Przypomnijmy, że turniej Rolanda Garrosa rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, kiedy to do walki staną tenisiści i tenisistki biorący udział w kwalifikacjach. Główny turniej rozpocznie się 29 maja.