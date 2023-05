Jabeur jest "zaszczycona" słowami Igi Świątek. Trudno się dziwić, wielki komplement

Ons Jabeur (7. WTA) w ubiegłym roku była jedną z największych rywalek Igi Świątek (1. WTA). Panie mierzyły się kilka razy, a dwa spotkania miały miejsce w finałach wielkich imprez. Mowa o turnieju WTA 1000 w Rzymie oraz wielkoszlemowym US Open. W obu przypadkach górą była Polka, jednak mecze z zawodniczką z Tunezji zawsze dostarczały wielu emocji.

Ons Jabeur zaszczycona słowami Świątek. "Iga jest niesamowitą osobą"

Jabeur jest uznawana za jedną z najlepszych zawodniczek na nawierzchni ziemnej, czego dowodem jest zwycięstwo w ubiegłorocznym turnieju WTA 1000 w Madrycie. Tunezyjka była blisko zwycięstwa również w późniejszych zmaganiach w Rzymie, ale wtedy na drodze stanęła jej Iga Świątek. Polka, która również świetnie czuje się na kortach ziemnych, często chwaliła postawę Jabeur na tej nawierzchni. Była wiceliderka światowego rankingu bardzo ceni uznanie 21-latki.

- Rzeczywiście sądzę, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na tej nawierzchni. Iga jest niesamowitą osobą, więc czuję się zaszczycona, że ona tak uznała - stwierdziła, cytowana przez portal puntodebreak.com.

- Ważne jest to, by tenisista był w stanie dostosować się do kortów ziemnych, trawiastych i twardych. Trudno jest znaleźć zawodników kompletnych pod tym względem. Osobiście kocham mączkę, uwielbiam grę na tej nawierzchni. To chyba jedyna nawierzchnia, na której nie potrzebuję wielu meczów w ramach przygotowań, by zaprezentować się na niej dobrze - dodała Tunezyjka.

Jabeur obecnie przygotowuje się do startu we French Open. - Być może będę czuła mniejszą presję na tegorocznym turnieju w Paryżu. Chociaż ja akurat lubię presję, nawet szukam pozytywnej presji, by grać dobry tenis - zaznaczyła.

Rywalizacja w Paryżu odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. W roli obrończyni tytułu wystąpi Iga Świątek, choć po jej udział w imprezie stanął pod znakiem zapytania. Polka skreczowała bowiem w meczu z Jeleną Rybakiną (6. WTA) w ćwierćfinale zmagań w Rzymie. Najnowsze informacje przekazane przez liderkę rankingu napawają jednak optymizmem i wygląda na to, że potrzebuje jedynie odpoczynku.