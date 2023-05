Iga Świątek przedwcześnie zakończyła środowy ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka mierzyła się z Kazaszką Jeleną Rybakiną (6. WTA). Obie panie wygrały po jednym secie. Najpierw 6:2 triumfowała raszynianka. Jej rywalka odpowiedziała w drugim, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w tie-breaku 7:6 (3). O wszystkim miała przesądzić decydująca trzecia partia, ale przy stanie 2:2, Świątek przytrafiło się niesamowite nieszczęście.

Polka poczuła ból i nie była w stanie kontynuować gry. Skreczowała i odpadła z turnieju. Najważniejszy jest jednak jej stan zdrowia. Fani zastanawiają się, czy 21-latkę zobaczymy w kolejnych turniejach. Mowa przede wszystkim o wielkoszlemowym French Open, którego Świątek jest główną faworytką, a także obrończynią tytułu sprzed roku. "Cześć. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy. Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach" - informowała tenisistka w czwartek rano.

Teraz pierwsza rakieta świata zdradziła kolejne szczegóły. Wciąż nie wiemy, jak poważny jest uraz, ale raczej możemy być dobrej myśli. Świątek wybiera się bowiem do Paryża, a więc miejsca rozegrania French Open. "Update. Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo" - napisała na Twitterze.

Wygląda więc na to, że kontuzja nie jest na tyle poważna, żeby wykluczyć Igę Świątek z gry na kortach im. Rolanda Garrosa. French Open potrwa od 22 maja do 11 czerwca. Najpierw jednak odbędą się kwalifikacje. Główny turniej rozpocznie się 28 maja. Jest zatem trochę czasu na regenerację.