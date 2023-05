Iga Świątek mówi, czego potrzebuje teraz najbardziej: "Od Stuttgartu nie miałam okazji"

Iga Świątek na ćwierćfinale zakończyły zmagania w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka musiała skreczować z powodu kontuzji uda, której nabawiła się w meczu z Jeleną Rybakiną przy stanie 6:2, 6:7(3), 2:2. "Cześć. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy. Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach" - poinformowała polska tenisistka w czwartkowy poranek.

Tuż po południu Świątek przekazał kolejne informacje o swojej sytuacji, które mogą nieco uspokoić fanów w kontekście jej występu na wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. "Update. Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo" - napisała na Twitterze.

Kolejną wypowiedź pierwszej rakiety rankingu WTA przekazał dziennikarz Canal+ Sport, Żelisław Żyżyński, który z Rzymu komentował jej mecze. - Potrzebuję kilka dni wolnego, na szczęście mam sporo czasu, by stopniowo wrócić do treningów. Od Stuttgartu nie miałam okazji, by się zresetować a tylko myślałam o kolejnym meczu - powiedziała Świątek, cytowana przez dziennikarza na Twitterze.

- Kalendarz WTA jest wymagający, więc jestem zadowolona z wyników w ostatnich turniejach - dodała tenisistka, która w ostatnim czasie wygrała turniej w Stuttgarcie, awansowała do finału w Madrycie, a teraz odpadła w ćwierćfinale w Rzymie z powodu kontuzji.

Bez wątpienia docelową imprezą dla Świątek jest wielkoszlemowe French Open. Polka ma okazję do kilku dni odpoczynku, ponieważ turniej w Paryżu rozpocznie się 28 maja, a zakończy 11 czerwca. 21-latka już dwukrotnie tryumfowała na paryskich kortach - w 2020 i 2022 roku. To właśnie za wygraną sprzed roku będzie broniła dwóch tysięcy punktów w rankingu WTA.