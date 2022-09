Tak Lewandowski wygląda w FIFA 23. Nawet podobny

FIFA 23 już wkrótce trafi na nasze komputery czy konsole do gier. Premierę zaplanowano na 30 września, jednak posiadacze wersji Ultimate będą mogli uruchomić ją już trzy dni wcześniej, we wtorek o 16:00. Gra zdecydowanie zachwyci grafiką, co sugerują detale w odwzorowaniu wyglądu Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

FIFA 23 zachwyca, a zagrać możemy już dziś

Po wielomiesięcznym oczekiwaniu już wkrótce gracze zasiądą się przed swoimi sprzętami do gier, aby oddać się rozrywce wirtualnej piłki nożnej w zupełnie nowym wydaniu. Już 30 września oficjalną i pełną premierę będzie mieć FIFA 23. Można jednak zagrać wcześniej - zakup tytułu w wersji Ultimate umożliwia wcześniejszy dostęp do gry.

Choć serii FIFA często zarzuca się brak nowych rozwiązań z wersji na wersję, teraz zdecydowanie tak nie będzie. FIFA 23 otrzyma bowiem rozbudowany system rozgrywek kobiecych, długo wyczekiwaną funkcjonalność crossplay oraz wiele innych. Na dodatek tytuł dysponuje odświeżoną szatą graficzną, która wiernie oddaje wizerunki piłkarzy - przekonajcie się sami, jak wygląda Robert Lewandowski.

Duet z Polski wygrał prestiżowy turniej esportowy. Słabiutki występ polskich ekip

To ostatnia FIFA

Za serię odpowiada Electronic Arts, które korzystając z licencji może wykorzystywać zwrot FIFA jako nazwę do swoich gier. Jak się okazuje, umowa wkrótce wygaśnie, a EA będzie zmuszone do nowej nazwy. Tę już poznaliśmy i będzie ona brzmieć EA SPORTS FC.

Zmiana ma jednak nie wpłynąć na doznania odbiorców płynące z samej gry. Ci wciąż mają dostawać produkt najwyższej jakości, który nie będzie w żaden sposób wybrakowany względem pierwotnych gier FIFA.

ESL Mistrzostwa Polski. Anonymo na dnie. AGO utrzymuje miano lidera Grupy A