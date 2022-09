Duet z Polski wygrał prestiżowy turniej esportowy. Słabiutki występ polskich ekip

Zwieńczeniem wszystkich rozgrywek w ramach europejskich lig regionalnych w League of Legends jest turniej European Masters. Dla graczy z poziomu ERL-i rozgrywki z udziałem ekip z całego Starego Kontynentu stanowi on szansę wybicia się na najwyższy szczebel rozgrywek. Z tej znakomicie skorzystali aktualni mistrzowie, Team Heretics, reprezentowani przez dwóch Polaków.

Polacy mistrzami Europy

W minioną niedzielę, w godzinach wieczornych rozegrano wielki finał letniej odsłony tegorocznego European Masters. Chociaż ekipy wywodzące się z ligi dedykowanej Polsce już dawno zakończyły swój bieg, w wielkim finale wciąż mogliśmy kibicować Polakom. Wszystko za sprawą ich angażu w wyjściowe piątki finalistów. W Team Heretics mogliśmy podziwiać Marcina "iBo" Lebudę i Artura "Zwyroo" Trojana. Team BDS Academy reprezentował natomiast Robert "Erdote" Nowak.

Wielki finał EU Masters zdecydowanie zrównał się lub przewyższył oczekiwania społeczności, jeśli chodzi o dawkę solidnych emocji. Mecz sprowadził się do pełnych pięciu map, chociaż początkowo zapowiadał się na łatwą przeprawę dla Heretics. Ci wyszli na szybkie dwupunktowe prowadzenie, które następnie zostały odbite do remisu.

Decydujące starcie rozpoczęło się po myśli Team BDS Academy, które dwiema szybkimi eliminacjami skutecznie zasygnalizowało chęć zwycięstwa. Kolejnym sprzyjającym im argumentem było także zdobycie dwóch smoków, w tym zwiększającego statystyki Infernala. Ich rywale jednak w tym czasie nie próżnowali, a działania na mapie - w tym zepchnięcie górnej alei - pozwoliły nie wpadniecie w deficyt pod względem ilości posiadanych sztuk złota.

Wraz z postępem rozgrywki Heretics coraz mocniej dochodziło do głosu. Była to zasługa wybranych postaci, wszak Aphelios i Azir znacznie zyskują wraz z postępem czasu. Na chwilę przed czterdziestą minutą, korzystając ze wzmocnienia Barona Nashora, zespół wdarł się do bazy rywali. Polski zawodnik środkowej alei wyeliminował aż trzech rywali, prowadząc swój zespół do upragnionego zwycięstwa.

Historyczne zwycięstwo

Zwycięstwo Team Heretics okazuje się historyczne na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim po raz pierwszy od trzech edycji turnieju zdetronizowano formacje z rozgrywek francuskich. To także kolejna wygrana zawodników z Polski, którzy aktualnie stanowią najliczniejszą narodowość, jeśli chodzi o zdobyte trofea European Masters. Ekipa z Ultraligi na szczycie podium stanęła wyłącznie raz.

Dla Team Heretics zwycięstwo może mieć także dodatkowe znaczenie. Już od przyszłego roku zespół skupi się bowiem na występach w League of Legends European Championship za sprawą wykupu prawa do udziału w lidze od Misfits Gaming. Kto wie, może to właśnie tam w nadchodzącym sezonie zobaczymy iBo i Zwyroo, którzy pokazali się ze znakomitej strony w dotychczasowym składzie ekipy?

