Nie Mbappe i Lewandowski. Kto inny jest najlepszy w FIFA 23

FIFA 23 znacząco poszerzy możliwości gry kobietami. Po raz pierwszy możliwość grania nimi oddzielnie będzie dawała dużo więcej opcji doboru zespołu czy zawodniczek. EA przyjęło też oddzielne kryteria oceny każdej z nich. Z tego względu wygląda to inaczej niż u mężczyzn. Kto znalazł się na szczycie zestawienia?

Piłka kobieca w FIFA 23

Biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy i piłkarki z bazy zawodników FIFA 23, to właśnie jedna z kobiet ma najwyższą ocenę w całej grze. Mowa o Alexii Putellas z FC Barcelony, której EA Sports przydzieliło 92 punkty. To o jedno oczko więcej od Roberta Lewandowskiego, Leo Messiego, Karima Benzemy, Kyliana Mbappe i Kevina De Bruyne, którzy górują wśród mężczyzn. Oczywiście kanadyjscy twórcy przyjęli w tej kwestii nieco inne kryteria, a dodatkowo nie będzie możliwości, aby rozgrywać mecze między męskimi i damskimi zespołami, wobec czego statystyki są niemożliwe do porównania.

Za plecami Putellas znalazły się trzy inne zawodniczki. Jedną z nich jest oficjalna ambasadorka FIFA 23, Samantha Kerr. Australijka na co dzień występuje w Chelsea. Ona, Ada Hegerbeg oraz Wendie Rendard otrzymały 91 punktów oceny ogólnej.

Wśród Polek najwyższą ocenę ma bramkarka Paris Saint-Germain, Paulina Dudek. EA przyznało jej 86 oczek. Nikola Karczewska z Tottenhamu ma za to ocenę ogólną na poziomie 81 punktów.

W FIFA 23 wiele piłkarek otrzyma rzeczywiste skany twarzy. EA szykuje również specjalny dodatek z racji nadchodzących Mistrzostw Świata kobiet, które odbędą się w Australii i Nowej Zelandii.

