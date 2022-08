Piękna historia doświadczonego esportowca. Doceniony po latach

Rozgrywki zasadnicze League of Legends Champions Korea zostały zakończone. W minioną niedzielę rozegrano ostatnie spotkania w formacie best of three, które miały na celu wyłonienie uczestników play-offów. Ostatecznie najlepszym zespołem po dziewięciu kolejkach rywalizacji okazało się Gen.G.

REKLAMA

Zobacz wideo Relacja z PLE GG Gaming Weekend

Nie T1, a Gen.G

Wiosenne rozgrywki League of Legends Champions Korea w głównej mierze zostały poświęcone T1. Zespół Fakera dominował wówczas swój region, dokonując historycznego osiągnięcia: zakończenia rozgrywek zasadniczych oraz play-offów bez przegrania ani jednego meczu. Zespół następnie dotarł do finałów Mid-Season Invitational, gdzie uległ drużynie z Chin.

T1 nie podtrzymało znakomitej passy zwycięstw w lidze koreańskiej latem. Przed szereg wysunęła się inna formacja - Gen.G - która była bliska powtórzenia sukcesu Fakera i spółki. Zespół zaliczył tylko jedną porażkę. Nie była to przypadkowa przegrana, wszak lepsi okazali się mistrzowie wiosny 2022. Wraz z zakończeniem wszystkich zmagań poznaliśmy także uczestników play-offów. Oprócz wspomnianych formacji T1 oraz Gen.G są to: Liiv SANDBOX, DWG KIA, KT Rolster oraz DRX.

Sukces G2 Esports. Pierwsza drużyna zakwalifikowana na Worldsy

Ruler doceniony

Letnie rozgrywki League of Legends Champions Korea okazały się nie tylko sukcesem Gen.G, lecz także najbardziej rozpoznawalnego zawodnika formacji. Park "Ruler" Jae-hyuk, strzelec drużyny, został nagrodzony tytułem MVP rozgrywek zasadniczych. Jest to druga nagroda jaką otrzymał, wszak w 2017 roku otrzymał podobną nagrodę za świetną dyspozycję w finale mistrzostw świata pod szyldem Samsung Galaxy.

Choć takie nagrody wręczane są co split, w tym przypadku ma ona specjalne znaczenie. Ruler otrzymał ją po raz pierwszy w wieloletniej historii grania na profesjonalnym poziomie. Zawodnika śmiało można określić mianem weterana, wszak po raz pierwszy na Summoner’s Rift pojawił się już w 2016 roku.

Ta gra zmieniła wszystko. Dziesięć lat kultowego tytułu