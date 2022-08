Alarm w Fnatic. Siódmy tydzień LEC kluczowy w walce o play-offy

Rozgrywki zasadnicze letniej odsłony League of Legends European Championship wkrótce się zakończą. Przed zawodnikami pozostały zaledwie dwie kolejki, a co za tym idzie, pięć spotkań. W niekorzystnej pozycji znajduje się zespół Fnatic. Formacja, która niegdyś walczyła o czołowe miejsca w Europie i na świecie, tym razem może nie awansować do play-offów.

Dojdzie do precedensu?

Fnatic, jako organizację esportową, kojarzy każdy sympatyk rywalizacji na płaszczyźnie gier komputerowych. Zespół na scenie League of Legends jest niemal od samego początku, a to właśnie pod ich szyldem Maciej "Shushei" Ratuszniak wraz z kolegami zdobył tytuł mistrzów świata 1. sezonu. Od tamtego czasu, nieustannie, drużyna zawsze walczyła o najwyższe miejsca zarówno w Europie, jak i globalnie.

Sytuacja w letnich rozgrywkach League of Legends European Championship może stanowić dla drużyny przełamanie wieloletniego trendu. Zespół bowie przed rozpoczęciem siódmej kolejki zmagań znajduje się na 7. miejscu w tabeli wyników, co sprawia, że w obecnej sytuacji nie byłby w stanie awansować do play-offów.

Zdecydują nadchodzące spotkania

Pozostałe pięć meczów w ramach rozgrywek zasadniczych LEC, czyli siódma i ósma kolejka zadecydują o losach Fnatic. W nadchodzącym tygodniu, który rozpocznie się już w piątek, 5 lipca, zespół rozegra dwa spotkania. Ich rywalami będą kolejno SK Gaming oraz G2 Esports. Pełne zestawienie piątkowych zmagań prezentuje się następująco:

18:00 - Misfits Gaming vs Astralis,

19:00 - Team Vitality vs Team BDS,

20:00 - SK Gaming vs Fnatic,

21:00 - Rogue vs MAD Lions,

22:00 - G2 Esports vs Excel.

Siódma kolejka przyniesie także wiele innych, równie interesujących spotkań. Starcie pomiędzy G2 Esports a Excel pozwoli na przełamanie impasu w środku tabeli wyników. Obie formacje posiadają bowiem identyczny bilans wygranych i porażek - 7:6.

Wszystkie spotkania w ramach League of Legends European Championship są transmitowane w języku polskim na kanale Polsat Games. Ten dostępny jest w telewizji oraz Internecie.

