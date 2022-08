Finowie chcą wrócić do esportowej czołówki. Legenda tworzy nowy projekt

Finlandia pracuje nad przywróceniem sobie zasłużonego miejsca na esportowej mapie CS:GO. Podczas gdy HAVU dokonało fundamentalnych zmian, tak w sąsiedztwie utworzyła się zupełnie nowa drużyna. Jej liderem został Aleksi "allu" Jalli - były zawodnik Ninjas in Pyjamas czy FaZe Clanu.

Nowa inicjatywa Finów w CS:GO

Ostatnie lata nie były najlepszymi w wykonaniu Finlandii w CS:GO. ENCE przestało być jednolicie fińską formacją, a ambitne HAVU nie osiągnęło oczekiwanych rezultatów, decydując się przed kilkoma tygodniami na konkretną przebudowę. W efekcie żaden zespół z regionu nie ociera się obecnie nawet o czołową pięćdziesiątkę światowego rankingu. Praca z pierwszego półrocza praktycznie poszła do śmietnika, choć trzeba powiedzieć, że nie włożono w nią dużego wysiłku.

Teraz wszystko ma się zmienić. HAVU sfinalizowało swoje transfery. Dużo ciekawiej wygląda jednak zupełnie nowy koncept, na którego czele stanie Aleksi "allu" Jalli. To powrót byłego snajpera FaZe Clanu, ENCE czy Ninjas in Pyjamas do aktywnej gry w regularnym zespole po 10-miesięcznej przerwie. CV "allu jest bardzo bogate - składa się na nie chociażby siedem występów na Majorze. Żaden Fin nie może się z nim pod tym kątem równać.

Zespół spod szyldu JANO stworzą bardzo doświadczeni gracze. Nazwiska poza Jallim nie są może aż tak głośne, lecz siłą zespołu zostaną zawodnicy, którzy od przynajmniej kilku lat aktywnie rywalizują na profesjonalnej scenie. Domieszką młodości będzie względnie nieznany, 17-letni Otto "ottob" Virtanen.

JANO nie próżnuje - choć skład potwierdzono w środę, tak ekipa już bierze udział w regionalnym Assembly Summer 2022. W rywalizacji bierze udział kilka skandynawskich drużyn, głównie fińskich, wobec czego skład ma idealne warunki do przetarcia. Najciekawszą kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje rola snajpera. Nominalnie powinien ją pełnić "allu", ale Lasse "ZORRE" Uronen grał wcześniej przez lata na tej pozycji za swojego pobytu w HAVU. Tu może pojawić się największy zgrzyt.

Pełny skład JANO stworzą:

Aleksi "allu" Jalli

Otto "ottob" Virtanen

Lasse "ZORRE" Uronen

Olli "slowi" Pitkänen

Tony "arvid" Niemelä

Slaava "Twista" Räsänen

Nowa marka na esportowej scenie CS:GO. Zespół weteranów