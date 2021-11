W FIFA 22 zabrano się za sędziów. Pojawiła się kolejna aktualizacja gry

Aktualizacja ma pochylić się nad błędami związanymi z sędziami i ich werdyktami. Ponadto naprawiono kilka problemów związanych z samą rozgrywką. Zaktualizowano również aż 31 twarzy piłkarzy.

Sędziowie pod lupą

EA Sports już po premierze stara się nadal naprawiać system sędziowania podczas spotkania. Tym razem arbitrzy będą częściej zwracać uwagę przewinienia bramkarzy. Dotychczas mogły się pojawić takie sytuacje, po których nie gwizdano fauli, mimo że golkiper zaliczył kontakt z przeciwnikiem. Zmiana na plus? Ciężko powiedzieć, bo gracze mają ograniczone pole manewru bramkarzem, który na dodatek znajduje się w takim punkcie na boisku, że może prokurować rzuty karne.

Ponadto zlikwidowano problem, w którym sędziowie błędnie przerywali przywilej korzyści. Kończyło się to automatycznym podyktowaniem rzutu wolnego, mimo że gra powinna zostać „puszczona".

Inne ciekawsze zmiany

Poza zmianami w procesie sędziowania w najnowszej aktualizacji pojawiło się mniej zmian, które znacząco wpłyną na rozgrywkę. EA skupiło się przede wszystkim na eliminowaniu błędów w FIFA 22, które sygnalizowali gracze. Tak oto nie będzie już dochodzić do sytuacji, kiedy to drugi zawodnik przesuwał piłkę podczas wykonywania rzutu wolnego. Prowadziło to do nierealistycznych animacji strzału.

Rozwiązano również problem opóźnień na starcie drugiej połowy. Co ciekawe, bramkarze nie będą już tak wysoko skakać do piłek – naprawiono animację, która była niezgodna z realiami i wybijała golkipera zbytnio w powietrze.

Poprawiono również niektóre herby, stroje, banery, teksty komentatorów i przedmeczowe animacje. Zaktualizowano 31 twarzy i dodano jeden nowy wizerunek. Więcej informacji na temat zmian pojawiło się na forum EA Sports.

