Szesnastoletni milioner. Drugi polski nastolatek, który dorobił się fortuny na grach

Skład Setty’ego, Kamiego i teeqa 2021 rok kończy w znakomitym stylu. Na ostatnich finałach Fortnite Championship Series polskiej ekipie udało się zająć 1. miejsce, bijąc światowy rekord z dorobkiem 420 punktów za występ. Tym samym młodzi Polacy zarobili łącznie 300 tysięcy dolarów.

Dominacja i zasłużone zwycięstwo

Występ Setty’ego, Kamiego i teeqa był przede wszystkim pokazem siły z ich strony. Polacy zdominowali rozgrywki, prowadząc od pierwszego dnia, a następnie jedynie powiększając przewagę. Zespół tym samym wyśrubował światowy rekord w postaci zgromadzenia aż 420 punktów. To ponad 90 więcej niż drugie miejsce. Dla porównania zwycięzcy z poprzedniego sezonu zakończyli rozgrywki z dorobkiem 295.

Zwycięstwo Polaków to efekt długotrwałej współpracy, trio bowiem istnieje już rok, co jest ewenementem na skalę europejską. Cierpliwość i praca nad zgraniem doprowadziła Polaków do wygrania FNCS Grand Finals Season 18.

Kami milionerem

Zawodnicy za turniej, który zakończył się w niedzielę otrzymali łącznie 300 tysięcy dolarów – po 100 tysięcy na osobę. Tym samym Michał „Kami" Kamiński dołączył do wąskiego grona milionerów esportu. Według portalu polskieearningsy 16-latek w Fortnite’cie zarobił ponad 300 tysięcy dolarów, niecałe 3600 euro i 3600 złotych, co przekłada się na kwotę ponad 1,2 miliona złotych.

Kami dołączył do swojego kolegi z zespołu – Macieja „teeq" Radzio, który barierę miliona przekroczył na początku września dzięki zajęciu 4. miejsca na FNCS Season 17. Zapewne w ciągu kilku następnych tygodni takich pieniędzy dorobi się również trzeci z zespołu – Iwo „Setty" Zając, któremu brakuje zaledwie około kilkunastu tysięcy, by stać się również milionerem.

Należy pamiętać, że ciągle mówimy tutaj o zarobkach wynikających z wyników esportowych i wygrywaniu turniejów. Do zarobków graczy należy doliczyć również stałą pensję pochodzącą z organizacji, z którymi współpracują. Ponadto esportowcy zazwyczaj prowadzą kilka kanałów na mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Twitch czy Twitter, gdzie również mogą zarabiać poprzez na przykład reklamowanie produktów.

