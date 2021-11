Major 2021. Fenomenalne zagranie esportowej gwiazdy. Samemu ograł pięciu przeciwników! [WIDEO]

Trwa obecnie PGL Major Stockholm, czyli odpowiednik mistrzostw świata w CS:GO. To pierwszy tego typu turniej od ponad dwóch lat, więc drużyny przygotowały się jak najlepiej w celu uzyskania satysfakcjonujących rezultatów. Forma niektórych zawodników naprawdę imponuje, a niektórzy z nich są autorami niesamowitych zagrań na turnieju. Jednym z nich był w poniedziałek Dzhami "Jame" Ali, reprezentant Virtus.pro.

Jame zabłysnął w meczu z MOUZ

Zespół z regionu CIS mierzył się w poniedziałek z MOUZ. Stawka była wysoka, bowiem zwycięzca pozostawał na turnieju, a przegrany musiał się z nim pożegnać. Wyborem Virtus.pro w serii było Inferno, a Jame udowodnił dlaczego.

Finalnie to Virtus.pro zatriumfowało wynikiem 2:1, dominując na samym Inferno, wszak na nim wygrało 16:3. We wtorek o godzinie 14:45 zmierzy się ono z FaZe Clan o awans do play-offów PGL Major Stockholm.

Za polską transmisję turnieju PGL Major Sztokholm 2021 odpowiada agencja gamingowa Fantasyexpo we współpracy z firmą FRENZY. Transmisję można oglądać w serwisie Twitch na kanale twitch.tv/izakooo.

