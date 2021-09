Znany raper ambasadorem FIFY 22. "Wielkie rzeczy w drodze"

EA Sports już 1 października wyda na świat nową edycję kultowej serii FIFA. We wrześniu trwa akcja promocyjna gry, a jednym z jej elementów jest kontraktowanie ambasadorów. Jednym z nich został Bedoes – raper należący do wytwórni SBM Label.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Jedyny taki ambasador

Bedoes został ambasadorem FIFY i dzięki temu otrzymał specjalny egzemplarz gry przygotowanej dla partnerów. Wyprodukowano jedynie 1000 sztuk. Co ciekawe, Bedoes jest jedynym ambasadorem w Polsce, który nie jest profesjonalnym graczem. Zazwyczaj na takie partnerstwo mogą liczyć zawodowcy lub youtuberzy, którzy na co dzień zajmują się produkowaniem treści o FIFIE.

Początki współpracy Bedoesa z FIFĄ mogliśmy zaobserwować kilka dni temu na wydarzeniu The Collective. To wspólny projekt Dariusza Mioduskiego – właściciela Legii Warszawa i Pawła Sabarańskiego z Grail Point. Na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie ulokowano „The Box" – miejsce, gdzie skupia się cały projekt. W drugiej połowie września w ramach The Collective odbyła się specjalna impreza, na której był m.in. Bedoes. Raper głównie grał w FIFĘ wraz z innymi znanymi twórcami muzycznymi.

Na czym polega współpraca?

Póki co nie wiemy zbyt wiele na temat współpracy na linii Bedoes – EA Sports. Bydgoszczanin na razie promuje grę na swoich mediach społecznościowych, brał również udział w evencie The Collective. Wiemy zaś, że nie była to ostatnia kolaboracja z projektem Mioduskiego i Sabarińskiego. Raper ujawnił nieco szczegółów na swoim Instagramie.

Jak pewnie wiecie, od kilku dni testuję przedpremierowo grę FIFA 22, a dziś nareszcie mogę poinformować o tym, że zostałem jej ambasadorem w Polsce. Chciałbym bardzo podziękować EA Sports za zaufanie i podarowanie mi jako jedynej osobie w Polsce, która nie jest profesjonalnym graczem, jednego z tysiąca egzemplarzy gry na cały świat. Niewiele mogę zdradzić na ten moment, ale to tylko kropla w oceanie tego, co dla was przygotowaliśmy razem z The Collective. Wielkie rzeczy w drodze – zapowiedział Przybylski.

