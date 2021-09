Tego można było się spodziewać. Gwiazdor Manchesteru City usunięty z FIFY 22

Benjamin Mendy od kilku tygodni znajduje się na marginesie sportu. Obrońca został oskarżony o gwałt i napaść seksualną przez trzy kobiety. Jedna z nich jest nieletnia. Z tego względu wiele podmiotów odcina się od Francuza, w tym EA Sports, które usunęło postać zawodnika z FIFY 22.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Problemy Mendy’ego

Sprawa Mendy’ego ciągnie się od kilku tygodni i swój początek miała w sierpniu, kiedy wobec zawodnika zostało wystosowane oskarżenie o cztery gwałty i napaść na tle seksualnym, w tym na jedną, nieletnią dziewczynę. Wszystkie przypadki miały mieć miejsce między październikiem 2020 a sierpniem 2021 roku.

Sprawa Francuza jest w zaawansowanym stadium. To już nie są tylko oskarżenia, a zawodnik znalazł się nawet w areszcie i stawał przed sądem. Manchester City w związku z tym zdecydował się na błyskawiczną reakcję. Klub usunął m.in. koszuli Mendy’ego ze swoich sklepów, zawiesił również zawodnika, który obecnie znajduje się w więzieniu. Rozprawa zawodnika odbędzie się w styczniu 2021, wcześniej dojdzie do przesłuchań.

Nie będzie karty Krychowiaka w FIFA 22. Pierwszy raz od 9 lat

FIFA usuwa zawodnika

Zareagowała również firma EA Sports, która jest producentem FIFY. Amerykanie zdecydowali się usunąć postać Benjamina Mendy’ego z gry. Jest do dosyć logiczne rozwiązanie, bo piłkarz jest aktualnie zawieszony i przesiaduje w areszcie.

Co ciekawe, w przeszłości również miał miejsce podobny przypadek. Mowa o Adamie Johnsonie, zawodniku Sunderlandu występującym w Premier League. Anglik został oskarżony o gwałt na 15-letniej dziewczynie. Piłkarz trafił później do więzienia, a z FIFY zniknął w marcu 2016 roku. Podobnego zagrania nie doczekaliśmy się w przypadku Gylfiego Sigurdssona. Islandczyka oskarżono o wysyłanie wiadomości nacechowanych seksualnie do nieletnich. Zawodnik Evertonu nie został jednak zawieszony, ani nie toczy się wobec niego postępowanie karne, jego postać jest więc nadal dostępna w FIFIE.

Tak ma wyglądać konkurencja dla FIFY. Na razie jest obiecująco! [WIDEO]