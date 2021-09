Wyprzedaż w drużynie Polaka. Dwaj gracze i trener wystawieni za prawie 16 milionów!

Przebudowa w G2 Esports trwa w najlepsze. Według najnowszych informacji klub może opuścić Martin „Wunder" Nordahl Hansen, Mihael „Mikyx" Mehle i trener Fabian „GrabbZ" Lohmann. Łączna suma wartości kontraktów szacowana jest na 4 miliony dolarów.

Zmiany w G2 Esports

Sekcja League of Legends G2 Esports nie ma się ostatnio najlepiej. Przez ostatnie lata drużyna nosiła miano najlepszej w Europie, wygrywając kolejne edycje LEC, a nawet goszcząc w finale mistrzostw świata 2019 roku. Ostatnie miesiące nie są jednak już tak obfite w niemieckiej organizacji. Największym ciosem dla klubu było niezakwalifikowanie się do nadchodzących mistrzostw świata. Z tego względu zarząd postanowił poczynić zmiany w szeregach zespołu.

Według źródeł portalu Dot Esports G2 postanowiło wystawić na listę transferową dwóch zawodników – Wundera i Mikyxa, a także trenera – GrabbZa. Obecnie organizacja poszukuje potencjalnych nabywców. O tych może być jednak ciężko, gdyż kwoty wykupu zawodników, które znajdują się w ich kontraktach są ogromne. W przypadku Wundera mówi się o kwocie 2,3 miliona dolarów, pozyskanie Mikyxa wiąże się w wydatkiem 1,8 miliona dolarów, kontrakt GrabbZa jest zaś szacowany na 166 tysięcy amerykańskiej waluty. Co ciekawe cała trójka była częścią składu, który zagrał w finale mistrzostw świata 2019. Wygląda jednak na to, że ich przygoda w G2 dobiega końca. Gdzie zawodnicy i trener mogą trafić? Mówi się o transferach do Vitality i Teamu BDS, oznacza to, że gracze zostaną w europejskim regionie na kolejny sezon.

Jak wygląda przyszłość G2?

Co powinno cieszyć polskich fanów to fakt, że wkrótce Marcin „Jankos" Jankowski powinien przedłużyć swój kontrakt z organizacją. Polak i Rasmus „Caps" Borregaard Winther pozostaną jedynymi graczami, którzy reprezentowali G2 w finale światowego czempionatu.

Niemiecka organizacja już planuje pozyskanie nowych zawodników, którzy uzupełnią skład. Klub oczywiście poszukuje najlepszych zawodników na kontynencie, mówi się, że zarzucił sieci na dwóch graczy zakontraktowanych przez hiszpańską organizację MAD Lions – Victora „Flakked" Liroli i Matyáša "Carzzy" Orsága. W przypadku tego pierwszego rozpoczęły się już nawet testy. Sprawa Carzzy’ego jest zaś bardziej zagmatwana, gdyż G2 zostało oskarżone o poaching, czyli negocjowanie z zawodnikiem, gdy ten posiada ważny kontrakt z innym pracodawcą. Samuraje mieli kontaktować się z graczem bez wiedzy jego obecnej drużyny.

Nie pierwsze, tak duże pieniądze

W League of Legends od lat obraca się pieniędzmi, które śmiało można porównać do tradycyjnego sportu. Nie tak dawno głośną sprawą był wykup miejsca w najlepszej lidze Europy – LEC – przez Team BDS. Francuzi zapłacili za slot 26,5 miliona euro.

Również G2 było zaangażowane w ogromne transfery. W zeszłym roku niemiecka organizacja sprzedała swojego zawodnika – Luca „Perkz" Perkovicia do amerykańskiego klubu Cloud9 za kwotę 5 milionów dolarów.

