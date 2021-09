W opuszczonym domu znaleźli gry warte 100 tys. dolarów! Ale znalezisko

Na kanale "Cheap Finds Gold Mines" znajdziemy filmy z przeszukań najróżniejszych miejsc. Duet sprawdza stare garaże czy odwiedza komisy, aby kupować tanio najróżniejsze perełki, które potem można sprzedać z dużym zyskiem. Tego jednak się nie spodziewali.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Perełki na strychu opuszczonego domu

Z pozoru zwykły opuszczony dom krył nie lada niespodziankę dla fanów gamingu. Pośród wilgotnych desek, rozrzuconych dokumentów i insektów, które przejęły przestrzeń znaleźli prawdziwy skarb. Okazały się nim być gry komputerowe, niektóre mające nawet ponad 20 lat.

Tylko jeden piłkarz ekstraklasy ma złotą kartę w FIFA 22! Najlepszy. Znamy oceny

Oprócz otwartych już pudełek, które były tak zniszczone, że nie nadawały się do sprzedaży, Aimee i Korbin znaleźli także zafoliowane boxy, które były w idealnym stanie. To właśnie one pozwoliły parze zarobić 20 tysięcy dolarów. Całość została oszacowana na 100 tys. dolarów.

Wśród gier znalazło się wiele perełek, w które można było grać na Playstation 2, a także unikatowe akcesoria do konsol. Dom należał do mężczyzny, który w 2019 musiał go opuścić z powodu problemów zdrowotnych. Wcześniej jednak odnalazł w sobie pasję do zbierania gier. Dzięki temu zachowało się wiele drogocennych egzemplarzy.

To będą czołowi zawodnicy na świecie. Musisz ich kupić w FIFA 22