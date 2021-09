Wszyscy kochają soundtrack w FIFIE. Jakie piosenki tym razem usłyszymy?

Soundtrack w każdej FIFIE wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie. EA Sports słynie z bardzo dobrej selekcji utworów, które dodatkowo upiększają kolejne edycje sportowego symulatora. W FIFIE 22 do przesłuchania będzie aż 122 piosenek.

Ogromny rozmach

Producent ujawnił kolejną informację na temat najnowszej FIFY. Mowa o soundtracku, który będzie jednocześnie najobszerniejszym w historii wydawnictwa. Mowa o 122 piosenkach, które wyprodukowali artyści pochodzący z 27 narodów. EA przypilnowała, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie, dlatego przygotowała przekrój na tyle szeroki, by dotarł do każdego fana piłkarskiego symulatora.

„Flagową" postacią będzie w tym roku DJ Snake – znany producent muzyczny, który współpracował z takimi artystami jak Selena Gomez, Cardi B, Justin Bieber, Lil Jon czy Rick Ross. Wyświetlenia jego największych hitów są liczone w miliardach. Tym razem najnowsza piosenka DJ Snake’a zadebiutuje w FIFIE.

Tegoroczna główna ścieżka dźwiękowa FIFY zawiera 52 nowe utwory. Gracze będą mogli słuchać całej gamy gatunków muzycznych. Ponadto będzie to także okno wystawowe na świat dla niektórych, mniej znanych artystów. Mowa tutaj o londyńskiej wokalistce soulowej Hope Tali, czy australijskim zespole alt-rocka Bloodmoon. Pełną ścieżkę można przesłuchać na Spotify’u.

VOLTA z osobną ścieżką

Co ciekawe, nowy soundtrack otrzyma także specjalny tryb w grze, czyli VOLTA. Jest to rozgrywka, w której gracze mogą zanurzyć się w klimacie sportu ulicznego, rozgrywając spotkania 3vs3. Otoczkę „ulicy" zapewni również muzyka w postaci mieszanki gatunkowej hip-hopu, grime’u i elektroniki. Łącznie jest to 70 numerów.

W tym trybie usłyszymy utwory takich gwiazd jak Headie One, który jest raperem pochodzącym z Brazylii. Ponadto pojawi się również piosenka Johna Newmana – brytyjskiego piosenkarza, którego dotychczasowe numery do teraz można posłuchać w najpopularniejszych stacjach radiowych na świecie. Całą ścieżkę do trybu Volta można przesłuchać na Spotify’u.

