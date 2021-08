Schalke 04 sprzedało miejsce w lidze LEC! W ten sposób klub spłaci aż 10 procent zadłużenia!

Po tym jak na początku roku na jaw wyszły problemy finansowe klubu coraz częściej mówiono, że Schalke sprzeda slota w LEC. Nie pomógł również spadek piłkarzy do 2. Bundesligi. Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się, że kupcem została szwajcarska organizacja Team BDS.

Ostatni taniec Schalke

To nie było przyjemne pożegnanie z League of Legends dla Schalke 04, które grało z legendarnym fnatic. Był to jednak mecz bez żadnej stawki. Niemiecka organizacja tak czy owak zamykałaby tabelę LEC, zaś fnatic nawet w przypadku przegranej miało zapewniony awans do playoffów rozgrywek.

Ostatnie starcie Schalke 04 było śledzone przez wielu kibiców. Fnatic jednak nie miało żadnych problemów, żeby wygrać w tym spotkaniu, które było swego rodzaju rozgrzewką przed decydującą fazą, która rozpocznie się za dwa tygodnie.

Esportowa sekcja Schalke nie zdołała w swej krótkiej historii sięgnąć po trofea na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Europie. Dwukrotnie jej gracze otarli się o awans na mistrzostwa świata, ale awansu wywalczyć się nie udało. To spore rozczarowanie Szacuje się, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży miejsca w LEC, Schalke spłaci 10 procent swojego długu.

