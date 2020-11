Drużyna wyda pięć milionów dolarów za gracza LoLa! Wielki transfer

Luca "Perkz" Perković jest uważany za europejską gwiazdę League of Legends. Jest to gra, w której gracze podzieleni są na dwa 5-osobowe zespoły. Ich zadaniem jest zniszczyć bazę przeciwnika. Zarówno wybór odpowiedniej postaci, jak i gra na danej pozycji, są kluczem do wygranej w danym meczu. Perkz jest mid lanerem, czyli odpowiada za środkową część mapy.

Przeprowadzka do Ameryki

Do tej pory Chorwat reprezentował barwy hiszpańskiej ekipy G2 Esports, w której grał z Polakiem, Marcinem "Jankosem" Jankowskim. Teraz według Jacoba Wolfa, byłego dziennikarza ESPN, osiągnął słowne porozumienie z Cloud9. Będzie to duża zmiana, gdyż ekipa ta gra w Ameryce, więc zawodnik będzie musiał również zmienić ligę. Kolejka ekip zainteresowanych europejskim midem była dość długa. W USA widziały go zespoły Evil Geniuses, TSM i 100 Thieves. W Europie o jego podpis walczyło m.in. Team Vitality i Misfits.

Transfer ma zostać oficjalnie ogłoszony 16 listopada, tuż po otwarciu okienka. Dołączenie Perkza spowoduje, że Cloud9 będzie miało w swoim składzie dwóch zawodników na jednej pozycji. W wyniku tego nieuniknione wydaje się wystawienie na listę transferową innej gwiazdy zespołu, Yasina "Nisqy" Dincera. Reszta zespołu nie powinna ulec zmianie, gdyż pozostała czwórka ma kontrakty do 2022 roku.

Transferowy efekt domino

Transakcja między G2 a Cloud9 sprawia, że ta pierwsza drużyna będzie musiała się rozejrzeć za następcą Perkza. Jednym z nich może być Martin "Rekkles" Larsson, były zawodnik fnatic, który obecnie jest wolnym agentem. Drugą opcją jest Elias "Upset" Lipp, gracz Astralis. Duńczycy chcą obniżyć koszty utrzymania zespołu i mogą swojego zawodnika wypuścić za darmo.

Luca Perković od 2015 roku wraz z G2 Esports zdobył wiele tytułów. Ośmiokrotnie wygrywał najważniejsze europejskie rozgrywki League of Legends European Championship, w 2019 roku wygrał Mid-Season Invitational oraz został wicemistrzem świata. Podczas tegorocznych mistrzostw jego ekipa odpadła w półfinale, przegrywając z koreańskim DAMWON Gaming, przyszłymi mistrzami świata.