Adam Małysz o Halvorze Egnerze Granerudzie: Wszyscy byliśmy w szoku

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

W konkursie indywidualnym Norweg zajął dopiero 23. miejsce i przed kolejnymi zawodami ma 240 punktów przewagi nad Markusem Eisenbichlerem i 310 nad Kamilem Stochem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To oznacza, że sprawa Kryształowej Kuli nie jest jeszcze rozstrzygnięta, a Niemiec i Polak wciąż mogą zagrozić Granerudowi. - Byłbym ostrożny. On nie powiedział jeszcze ostatniego słowa - przestrzega jednak Adam Małysz w wywiadzie dla portalu skijumping.pl.

REKLAMA

Granerud skakał nago, przebił płuco na imprezie. Teraz podpadł Polakom

Halvor Egner Granerud: Beznadziejna sprawa

Skąd więc wzięły się problemy Halvora Egnera Graneruda na Wielkiej Krokwi w Zakopanem? Okazuje się, że przyczyną krótkich skoków była słaba prędkość najazdowa. W sobotnim konkursie drużynowym Norweg stracił na rozbiegu aż 1,8 km/h i 1,4 km/h do Kamila Stocha, a przecież Polak należy do najwolniej jeżdżących zawodników. - Nie wiem, co się ze mną dzieje. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś był o 1 km/h wolniejszy niż drugi najsłabszy. Nie wiem, jaki jest mój problem. A właściwie to chyba wiem, ale nie umiem tego naprawić. Beznadziejna sprawa. Skoki technicznie są dobre, ale startuję jakby sześć belek niżej niż inni - mówił w mix zonie zrozpaczony Halvor Egner Granerud.

Problemy Norwega od razu zauważyła też polska kadra. - Widzieliśmy jego prędkości i wszyscy byliśmy w szoku - mówi Adam Małysz. "Tak gigantyczna strata w prędkościach najazdowych nie może być efektem jakiegoś jednego błędu. To musi być zbiór problemów, których skoczek nie jest w stanie rozwiązać. Najciekawszy jest za to fakt, że w Zakopanem odbędą się w tym sezonie trzy konkursy indywidualne, a to oznacza, że Norweg może stracić bardzo dużo punktów. I kto wie, czy nie będzie to klucz w walce o Puchar Świata dla Kamila Stocha" - dodaje Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

Granerud bije antyrekordy w Zakopanem! Znamy przyczynę koszmarnych skoków

Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w Lahti. Na piątek (22.01) zaplanowano treningi oraz kwalifikacje, w sobotę (23.01) ma odbyć konkurs drużynowy (godz. 16:15), a w niedzielę (24.01) indywidualny (godz. 15:45).