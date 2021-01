Matka Graneruda przegrała zakład z synem i tak teraz wygląda "Hołd dla Halvora"

- Zobaczyłem jej zdjęcie z wyjścia na narty i byłem zszokowany. Nie wierzyłem, że to zrobiła - mówił Halvor Egner Granerud po tym, gdy mama skoczka, Marit Egner, spełniła obietnicę, którą złożyła synowi dwa lata wcześniej - zafarbowała włosy na żółto po tym, jak ten po raz pierwszy w karierze założył żółty plastron lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stało się to w Niżnym Tagile, gdy Norweg wygrał i zmienił w roli lidera PŚ Markusa Eisenbichlera. Wtedy Marit zmieniła zdjęcie profilowe na Facebooku na takie z zafarbowanymi włosami i dodatkowo pomalowanymi na żółto paznokciami.

Mama Graneruda przegrała zakład i zafarbowała włosy na żółto. "To bardziej hołd dla Halvora"

- Ja nie uważam tego teraz za karę, czy przegrany zakład, a bardziej hołd dla Halvora - mówiła dla portalu "VG". - Chciałabym móc pojawiać się częściej na zawodach, ale wiem, jaka teraz jest sytuacja. To niezwykła zabawa, więc teraz będą także wyjątkowe chwile przed telewizorem - śmiała się Marit Egner.

Stoch goni Graneruda. A Marit Egner twierdzi, że utrzyma kolor włosów w okresie, gdy liderem PŚ będzie jej syn

I te chwile mogą potrwać jeszcze długo. Granerud po konkursie w Titisee-Neustadt powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej - obecnie ma przewagę 264 punktów nad drugim Markusem Eisenbichlerem i 326 punktów nad Kamilem Stochem (Granerud ma 13 konkursów, Stoch skakał w 11, nie było go w Niżnym Tagile).

Polak i Niemiec będą chcieli dogonić rywala, ale do końca sezonu pozostało 15 konkursów, a straty wydają się bardzo duże. Dodatkowo forma Graneruda wydaje się rosnąć lub stabilizować na wysokim poziomie, a musiałby przegrać z Eisenbichlerem i Stochem w co najmniej kilku konkursach, żeby mieli okazję go przeskoczyć.

W momencie, gdy Norweg był po pięciu wygranych konkursach PŚ z rzędu, Marit Egner została zapytana, czy pozostanie przy tym kolorze włosów przez cały okres, gdy Granerud będzie liderem klasyfikacji generalnej. - Wydaje mi się, że to powinno się utrzymać. Na pewno wytrzyma 12-15 razy, gdy umyję włosy, a później będę miała z powrotem swój blond - wskazała. Najbliższe zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 15-17 stycznia w Zakopanem. Tam zawodników czeka po jednym konkursie indywidualnym i drużynowym. Relacje na żywo na Sport.pl.