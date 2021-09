Polscy siatkarze idą jak burza! Nie mają litości dla rywali. Komplet zwycięstw na MŚ U-21

Drużyna prowadzona przez byłego reprezentanta Polski, świetnego środkowego Daniela Plińskiego najpierw pokonała Kubę 3:1, a potem Bahrajn 3:0. W sobotę w decydującym o pierwszym miejscu w grupie, biało-czerwoni okazali się lepsi od Bułgarii.

Wyrównany mecz dla Polaków

Pierwszy set tego pojedynku był pasjonujący. Polacy wygrali go dopiero w walce na przewagi - 29:27. W drugim secie zespół Plińskiego zwyciężył już pewnie - 25:19. W trzeciej partii, znów bardzo wyrównanej, lepsi byli Bułgarzy (25:23). W czwartym secie znów to biało-czerwoni nadali ton wydarzeń na parkiecie i nie pozwolili rywalom doprowadzić do tie-breaka, wygrywając 25:19.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli kapitan Michał Gierżot - 22 oraz Jakub Czerwiński - 18.

Teraz Polacy będą rywalizować w grupie F, w której zagrają dwie najlepsze drużyny grup B i D. Oprócz nich znajdą się w niej Bułgaria, Rosja oraz Brazylia. Do kolejnej fazy awansują dwa najlepsze zespoły.

Przypomnijmy, że w połowie września reprezentacja Polski juniorów zdobyła brązowy medal na mistrzostwach Europy do lat 18. Zespół Michała Bąkiewicza w starciu o trzecie miejsce pokonał Bułgarów 3:1. Wcześniej Polacy w finale młodzieżowych Mistrzostw Świata FIVB wygrali z Bułgarią 3:0.