Polskie zespoły poznały rywali w siatkarskich Ligach Mistrzów i Mistrzyń

Poprzedni sezon Ligi Mistrzów był dla polskiej siatkówki niezwykły. W końcu rywalizację mężczyzn w świetnym stylu wygrali siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Obecni wicemistrzowie Polski pokonali w finale poprzednich rozgrywek włoski Itas Trentino 3:1 (25:22, 25:22. 20:25, 28:26). Zespół Nikoli Grbicia został pierwszym polskim triumfatorem tych rozgrywek w nowej erze Ligi Mistrzów, czyli od sezonu 2000/2001.

REKLAMA

Zobacz wideo Brąz na otarcie łez. "Dobrze, że nie ma stypy na odejście Vitala Heynena"

Zdecydowanie słabiej poradziły sobie nasze trzy żeńskie zespoły biorące udział w poprzedniej edycji Ligi Mistrzyń. Najdalej doszły siatkarki Chemika Police, które jako jedyne wyszły z grupy, ale odpadły już w ćwierćfinale po dwumeczu z tureckim VakifBank SK. Drużyny ŁKS-u Łódź i Developresu Rzeszów zakończyły swój udział w rozgrywkach na fazie grupowej.

Wiemy, kto będzie pokazywać siatkówkę w Polsce! Zaskakująca długość umowy

Zbliża się nowy sezon siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie kluby poznały swoich rywali

W rywalizacji mężczyzn w nowej edycji Ligi Mistrzów zobaczymy trzy polskie zespoły: Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa. Broniąca tytułu ZAKSA spotka się w grupie C z Cucine Lube Civitanova (Włochy), Lokomotiwem Nowosybirsk (Rosja) oraz OK Merkur Maribor (Słowenia). Dwaj pierwsi rywale to prawdziwi giganci, którzy mają już na swoich kontach triumfy w Lidze Mistrzów.

Mistrzowie Polski, czyli Jastrzębski Węgiel trafili do grupy A z VfB Friedrichshafen (Niemcy), Knack Roeselare (Belgia) i zespołem z kwalifikacji. Projekt Warszawa natomiast spotka się w grupie B z Dynamem Moskwa (Rosja), Ziraatem Bankasi Ankara (Turcja) i VC Greenyard Maaseik (Belgia).

Jeżeli chodzi o rywalizację kobiet, to przed zdecydowanie trudniejszym zadaniem staną mistrzynie Polski, czyli Chemik Police. Policzanki trafiły do grupy E z obrońcą tytułu Carraro Imoco Conegliano (Włochy), Fatumem Nyiregyhaza (Węgry) i zespołem z kwalifikacji. Developres Rzeszów zmierzy się za to w grupie A z Lokomotiwem Kaliningrad (Rosja), Dresdner SC (Niemcy) i zespołem z kwalifikacji.

Były reprezentant ostro krytykuje Heynena. "Zapomniał nawet o tym"

Grupy Ligi Mistrzów 2021/2022

grupa A: Jastrzębski Węgiel , Friedrichshafen (Niemcy), Knack Roeselare (Belgia), kwalifikant

, Friedrichshafen (Niemcy), Knack Roeselare (Belgia), kwalifikant grupa B: Dynamo Moskwa, Ziraat Banasi Ankara (Turcja), VC Greenyard Maaseik (Belgia), Projekt Warszawa

grupa C: Cucine Lube Civitanova (Włochy), Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle , OK Merkur Maribor (Słowenia), Lokomotiw Nowosybirsk

, OK Merkur Maribor (Słowenia), Lokomotiw Nowosybirsk grupa D: Zenit Sankt Petersburg (Rosja), Berlin Recycling Volleys (Niemcy), Vojvodina Nowy Sad (Serbia), kwalifikant

grupa E: Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Fenerbahce HDI Stambuł (Turcja), AS Cannes Dragons (Francja), Trentino Itas (Włochy)

Grupy Ligi Mistrzyń 2021/2022