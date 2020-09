Wielki sukces polskich juniorów! Mają medal mistrzostw Europy!

Polacy w drodze do walki o medale w fazie grupowej stracili tylko jednego seta - 3:0 pokonywali Niemców i Czechów, a Białorusinów 3:1. W półfinale spotkali się z Włochami. Po długiej walce nie udało im się wygrać. Przegrali 2:3 (22:25, 25:18, 13:25, 25:20, 13:15).

Brązowy medal polskich siatkarzy w ME U18!

Zawodnikom Michała Bąkiewicza pozostała gra o brąz z Bułgarami i z nimi od początku meczu kontrolowali grę. Pierwszego seta wygrali dość pewnie - do 21. W kolejnej partii rywale doprowadzili do gry na przewagi, ale polskiemu zespołowi udało się wygrać 29:27. Równie wyrównana była trzecia odsłona meczu, w której lepsi byli jednak Bułgarzy (25:23).

Takim samym wynikiem kończył się też czwarty set, ale tym razem wygrali Polacy, którzy tym samym zapewnili sobie brązowy medal mistrzostw Europy do lat 18. Dla polskiej drużyny to duży progres po turnieju sprzed dwóch lat, w którym nie udało się nawet awansować do turnieju głównego, zajmując drugie miejsce w grupie kwalifikacyjnej za Rosjanami.

