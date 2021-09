Były reprezentant nie chce Heynena. "W nagrodę ma być zesłany do pracy z kobietami?"

Czego dotyczy problem poruszony przez Macieja Jarosza? - Vital bardzo by chciał i jest zainteresowany tym stanowiskiem - powiedziała Ola Piskorska, rzeczniczka Vitala Heynena na temat ewentualnej pracy Belga z reprezentacją Polski siatkarek. Okazuje się jednak, że siatkarskie środowisko nie podchodzi do tego z takim entuzjazmem.

- Mamy naprawdę fajne dziewczyny, które potrzebują fachowca. A Heynen? Przypominam, nie odbierając mu zasług, że nie zrealizował jednak podstawowego celu, jakim był medal olimpijski. I teraz co? W nagrodę ma być zesłany do pracy z kobietami? Przestańmy traktować żeńską siatkówkę jak miejsce zsyłki dla szkoleniowców, którym się nie udało w męskiej, albo tych, którzy szukają nowych wyzwań - powiedział Jarosz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Vital Heynen nie jest mile widziany w żeńskiej kadrze siatkarskiej? Sprzeciwiają się Jarosz czy Glinka

Maciej Jarosz nie jest pierwszym przypadkiem, który sprzeciwia się takiemu planowi. W środę informowaliśmy o postawie Małgorzata Glinki, byłej reprezentantki Polski. - Jednak cała sytuacja jest dziwna. Heynen rezygnuje z męskiej kadry i chce teraz trenować kobiety. Znowu to my jesteśmy kopciuszkami. Jeżeli jest taki dobry, to niech zostanie przy mężczyznach - powiedziała siatkarka.

Oficjalnie! Jest dwóch chętnych do objęcia reprezentacji Polski siatkarek

Vital Heynen w niedzielę w Katowicach poprowadził polskich siatkarzy do zwycięstwa nad Serbią 3:0 w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy. Później przyznał, że to jego pożegnanie z kadrą, z którą wywalczył m.in. mistrzostwo świata. Wcześniej Belg miał zdobyć z kadrą medal na igrzyskach olimpijskich, jednak kadra odpadła z turnieju przegrywając w ćwierćfinale z Francją 2:3.

