Wiemy, kto będzie pokazywać siatkówkę w Polsce! Zaskakująca długość umowy

Mecze polskich lig siatkarskich są transmitowane na kanałach Polsatu od wielu lat i przez siedem lat ten stan się nie zmieni. Grupa Polsat Plus podpisała kolejną umowę z władzami PLS, na bazie której zakupiła prawa telewizyjne do meczów siatkarskiej ekstraklasy mężczyzn (PlusLigi) i kobiet (Tauron Ligi) do końca sezonu 2027/28.

REKLAMA

Zobacz wideo Brąz na otarcie łez. "Dobrze, że nie ma stypy na odejście Vitala Heynena"

Ponadto Plus pozostanie sponsorem tytularnym PlusLigi, a nowe logo Plusa znajdzie się nowej identyfikacji wizualnej ligi – m.in. na strojach drużyn, w halach oraz w logo samej PlusLigi. W przypadku kobiecej Tauron Ligi marka ta będzie sponsorem strategicznym. Obie umowy zostały podpisane także do 2028 roku.

"Plus, Polsat i siatkówka są nierozłączne"

- Plus, Polsat i siatkówka są nierozłączne. Jako Plus wspieramy siatkówkę od ponad 23 lat, a Polsat od kilkunastu lat jest głównym nadawcą telewizyjnym, który zapewnia Polakom możliwość je oglądania. I Plus i Polsat pomogły w stworzeniu z siatkówki królowej sukcesów polskich gier zespołowych na skalę światową. Jesteśmy dumni, że będziemy partnerami Polskiej Ligi Siatkówki co najmniej do 2028 roku – powiedział Maciej Stec z grupy Polsat Plus.

Zagumny punktuje błędy Heynena. Nie oszczędził także Kubiaka

- W zawodowym sporcie liczą się długie projekty, stałość w biznesowych uczuciach i śmiałe wizje, które można realizować tylko przy udziale partnerów chcących dostrzec potencjał drzemiący w danym sporcie. Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na taki skarb, jakim są nasi wieloletni partnerzy: Plus i Polsat –dodał Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

- Nasz wspólny czas – Polsatu, Plusa i siatkówki to najlepsze lata w jej historii – podwójne mistrzostwo świata drużyny męskiej, medale mistrzostw Europy mężczyzn i kobiet, fantastyczne wyniki pucharowe drużyn klubowych. W polskie lidze grają najlepsi na świecie siatkarze i siatkarki i to do Polski chcą wszyscy przyjeżdżać, żeby tu grać, bo tu siatkówka – również dzięki nam – ma swoje szczególne miejsce. Byliśmy, jesteśmy i będziemy nadal towarzyszyć milionom polskich kibiców we wspieraniu polskiej siatkówki - podsumował Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Polsacie.

Sezon 2021/22 kobiecej Tauron Ligi rozpocznie się już w piątek 24 września, z kolei nowe rozgrywki męskiej PlusLigi wystartują tydzień później, w piątek 1 października.