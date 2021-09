Vital Heynen stanowczo ocenił grę Kubiaka. "Team nie jest gotowy"

Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała swoją grupę na mistrzostwach Europy i awansowała do fazy pucharowej. Po zwycięstwach nad Portugalią 3:1, Serbią 3:2, Grecją 3:1, Belgią 3:0 i Ukrainą 3:0 zespół Vitala Heynena przenosi się z Krakowa do Gdańska. Tam będzie walczyć w 1/8 finału Finlandią. Jeśli wygra, to w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Rosja.

Trener reprezentacji Polski Vital Heynen udzielił wywiadu "Super Expressowi" przed meczem z Finlandią. Belg odniósł się do dyspozycji Michała Kubiaka, która pozostawia sporo do życzenia, a w ostatnim meczu grupowym z Ukrainą siatkarz w ogóle nie wystąpił.

- Od razu wyjaśniam, że nieobecność Michała z Ukrainą była z góry założona, to nie miało nic wspólnego z jego grą w poprzednim spotkaniu. Może nie każdy to zauważył, ale Michał walczył z Belgami do upadłego, choć oczywiście zabrakło mu wykończenia akcji w ataku. Jego podejście do tego spotkania było świetne, dał wiele drużynie swoją postawą - powiedział Heynen.

I dodał: - Nie zawodził w zagrywce, w dograniu piłki, w bloku, w obronie. Zrobił swoje, mimo że nie skończył z dużą liczbą zdobytych punktów. Dla mnie zrobił kapitalną robotę pod względem bycia liderem na boisku. Wiem, że kibice patrzą najchętniej na rubryczkę z punktami, ale nie zawsze to jest najważniejsze. W ogóle mecz Belgami uznaję za najlepszy w tym turnieju, jeśli chodzi o energię, jaka emanowała z siatkarzy na parkiecie. I spora jej część pochodziła właśnie od Michała, który robił wiele, by ta moc nie uciekała. Uważam, że nasz team nie jest gotowy na to, by na parkiecie brakowało Kubiaka.

Kiedy i gdzie mecz Polski z Finlandią?

Spotkanie reprezentacji Polski z Finlandią w 1/8 finału mistrzostw Europy odbędzie się w sobotę 11 września na Ergo Arenie. Rozpoczęcie meczu zaplanowane jest na godzinę 20:30. Transmisję będzie można oglądać na kanale TVP 1 i Polsat Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Relację na żywo będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych pięciu meczach zdobyli zagrywką 34 punkty, co oznacza ufundowanie 102 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.