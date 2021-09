Polscy siatkarze wracają do walki o medal ME! Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Finlandia? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski siatkarzy bardzo pewnie pokonała w środę Ukrainę 3:0 w ostatnim spotkaniu grupy A mistrzostw Europy siatkarzy. Było to piąte zwycięstwo naszej kadry w piątym spotkaniu na turnieju i dało ono ostatecznie zwycięstwo w grupie. Nie udało się jednak zdobyć kompletu punktów, ponieważ najtrudniejsze spotkanie z Serbią udało się wygrać dopiero po tie-breaku.

Rozpoczyna się faza pucharowa mistrzostw Europy. Polscy siatkarze walczą o ćwierćfinał

Dzięki zwycięstwu w swojej grupie Polacy awansowali do 1/8 finału mistrzostw Europy, gdzie zmierzą się z czwartą drużyną grupy C - Finlandią. Na to spotkanie nasi siatkarze przeniosą się z Krakowa do Trójmiasta i zagrają na tamtejszej Ergo Arenie.

Reprezentacja Finlandii wygrała trzy z pięciu spotkań fazy grupowej - z Macedonią Północną (3:1), Hiszpanią (3:0) i Turcją (3:2). Dwie porażki Finowie ponieśli z dwiema najsilniejszymi drużynami w grupie, czyli Holandią (1:3) i Rosją (1:3).

Obie drużyny po raz ostatni mierzyły się ze sobą w 2019 roku w Memoriale Huberta Wagnera. Górą była wtedy reprezentacja Polski, która pewnie triumfowała 3:0.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polska - Finlandia w 1/8 finału mistrzostw Europy?

Spotkanie reprezentacji Polski z Finlandią w 1/8 finału mistrzostw Europy odbędzie się w sobotę 11 września na Ergo Arenie. Rozpoczęcie meczu zaplanowane jest na godzinę 20:30. Transmisję będzie można oglądać na kanale TVP 1 i Polsat Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Relację na żywo będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.