Kolejne rozstrzygnięcia w siatkarskich ME. Zacięta walka o awans do 1/8 finału

O 17:30 rozpoczęły się spotkania w grupie B i D. W tej pierwszej w Ostrawie zmierzyły się ze sobą ekipy Bułgarii i Białorusi. Stawką tego pojedynku był awans do 1/8 finału. Pierwsze dwa sety przebiegały zdecydowanie pod dyktando Bułgarów. W pierwszej partii rozbili rywali do 13, w drugiej również byli górą, tym razem oddając Białorusinom 18 punktów. Białoruscy siatkarze nie złamali się i zaskakująco wrócili do meczu dzięki zwycięstwu w trzeciej partii 26:24. W czwartej partii również postawili się rywalom, ale Bułgarzy nie pozwolili już sobie na nerwówkę w tie-breaku i zwyciężyli 25:22, a cały mecz 3:1. Ten wynik dał Bułgarom awans do 1/8 finału, a Białorusini pożegnali się z turniejem.

REKLAMA

Zobacz wideo Przed polskimi siatkarzami kluczowe mecze ME. "Będzie mniej luzu"

Bułgarzy i Niemcy w 1/8 finału. Koniec turnieju dla Słowaków i Białorusinów

Natomiast w grupie D spotkały się drużyny Niemiec i Słowacji. Niemcy byli już pewni udziału w 1/8 finału, Słowacy mieli szansę wyprzedzić Łotyszy i dostać się do fazy pucharowej. Mecz nie ułożył się jednak po myśli Słowaków. Przegrali oni dwa pierwsze sety, kolejno do 20 i 17. Podobnie jednak jak Białorusini, Słowacy nie złożyli broni. Trzecią partię wygrali na przewagi, 27:25. Co więcej, dokładnie takim samym wynikiem zakończył się czwarty set, a to oznaczało tie-breaka. W nim jednak swoją wyższość udowodnili Niemcy (15:9), którzy wygrali mecz 3:2 i zakończyli udział Słowaków w turnieju.

Polscy siatkarze źle zrobili, że wygrali? "To nie było dobre posunięcie" - uważa mistrz świata i Europy

Trwają dwa ostatnie mecze fazy grupowej. Czesi mierzą się z Włochami, a Estończycy z Francją.

Polacy wygrali grupę. Czas na fazę pucharową

Polska reprezentacja wygrała grupę A po zwycięstwach nad Portugalią 3:1, Serbią 3:2, Grecją 3:1, Belgią 3:0 i Ukrainą 3:0. Z Krakowa nasza drużyna przenosi się do Gdańska. Tam będzie walczyła o awans do najlepszej czwórki turnieju. Rywalami najpierw będą Finowie, a jeśli wygramy, to później, w ćwierćfinale, Rosjanie albo Ukraińcy.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych pięciu meczach zdobyli zagrywką 34 punkty, co oznacza ufundowanie 102 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.

Drzyzga: Turniej wchodzi w inną fazę. Teraz będzie walka tu i teraz