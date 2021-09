Już wszystko jasne! Koniec fazy grupowej ME siatkarzy. Oto pary 1/8 finału [TERMINARZ]

We czwartek odbyły się ostatnie mecze w fazie grupowej mistrzostw Europy w siatkówce. rywalizowano w grupie B i D. Awans zapewniła sobie Bułgaria, która pokonała Białoruś 3:1. W równolegle rozgrywanym meczu Niemcy pokonali Słowację 3:2. Natomiast wieczorem Włosi pokonali Czechów 3:1, a Francuzi bez problemów rozprawili się z Estończykami 3:0. Tym samym poznaliśmy komplet drużyn, które zagrają w 1/8 finału mistrzostw. Wyłoniła nam się również drabinka turniejowa.

Przypomnijmy, że Polska reprezentacja wygrała grupę A po zwycięstwach nad Portugalią 3:1, Serbią 3:2, Grecją 3:1, Belgią 3:0 i Ukrainą 3:0. Z Krakowa nasza drużyna przenosi się do Gdańska. Tam będzie walczyła o awans do najlepszej czwórki turnieju. Rywalami najpierw będą Finowie, a jeśli wygramy, to później, w ćwierćfinale, Rosjanie albo Ukraińcy. Po tej samej stronie drabinki są również reprezentacje Francji, Czech, Słowenii i Chorwacji.

Kolejne rozstrzygnięcia w siatkarskich ME. Zacięta walka o awans do 1/8 finału

Cztery mecze w 1/8 finału odbędą się w Polsce. Miejscem rywalizacji będzie Ergo Arena Gdańsk. Tam zagrają reprezentanci Polski, a oprócz nich także Rosjanie z Ukrainą, Holendrzy z Portugalią, a także Serbowie z Turcją. Pozostałe mecze odbędą się w czeskiej Ostrawie.

Pary 1/8 finałów siatkarskich mistrzostw Europy

Rosja – Ukraina (11 września 17:30, Ergo Arena Gdańsk)

Polska – Finlandia (11 września 20:30, Ergo Arena Gdańsk)

Holandia – Portugalia (12 września 17:30, Ergo Arena Gdańsk)

Serbia – Turcja (12 września 20:30, Ergo Arena Gdańsk)

Włochy – Łotwa (12 września, Ostravar Arena)

Niemcy – Bułgaria (12 września, Ostravar Arena)

Francja – Czechy (13 września, Ostravar Arena)

Słowenia – Chorwacja (13 września, Ostravar Arena)

Tabela grupy A:

Polska – 5 zwycięstw, 14 punktów, bilans setów 15:4 Serbia – 4 zwycięstwa, 12 pkt., 14:7 Ukraina – 3 zwycięstwa, 7 pkt., 9:11 Portugalia – 2 zwycięstwa, 6 pkt., 10:12 Belgia – 1 zwycięstwo, 4 pkt., 7:12 Grecja – 0 zwycięstw, 2 pkt., 6:15

Tabela grupy B:

Włochy – 5 zwycięstw, 15 punktów, bilans setów 15:2 Słowenia – 3 zwycięstwa, 9 pkt., 10:6 Bułgaria – 3 zwycięstwa, 8 pkt., 10:9 Czechy – 2 zwycięstwa, 7 pkt., 10:10 Białoruś – 2 zwycięstwa, 6 pkt., 7:10 Czarnogóra – 0 zwycięstw, 0 pkt., 0:15

Tabela grupy C:

Holandia – 4 zwycięstwa, 13 punktów, bilans setów 14:5 Rosja – 4 zwycięstwa, 11 pkt., 13:7 Turcja – 3 zwycięstwa, 10 pkt., 12:8 Finlandia – 3 zwycięstwa, 8 pkt., 11:9 Hiszpania – 1 zwycięstwo, 3 pkt., 5:13 Macedonia Północna – 0 zwycięstw, 0 pkt., 2:15

Tabela grupy D:

Francja – 5 zwycięstw, 15 punktów, bilans setów 15:1 Niemcy – 4 zwycięstwa, 11 pkt., 13:6 Chorwacja – 3 zwycięstwa, 7 pkt., 9:11 Łotwa – 1 zwycięstwo, 5 pkt., 8:13 Słowacja – 1 zwycięstwo, 4 pkt., 8:14 Estonia – 1 zwycięstwo, 3 pkt., 6:14

Polscy siatkarze źle zrobili, że wygrali? "To nie było dobre posunięcie" - uważa mistrz świata i Europy

