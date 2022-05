Uratowali Gucciego, teraz przejmują Milan. Zawrotne plany miliarderów

Tak jak Florentino Perez kojarzy się z Realem, tak przez 30 lat Silvio Berlusconi uosabiał potęgę Milanu. Były premier Włoch i autor licznych skandali kupił drużynę pod koniec lat 80., zbudował z niej giganta, by potem go zrujnować i w 2017 r. sprzedać swoje dziecko Yonghongowi Li. Chiński hochsztapler po zaledwie roku zawinął manatki, a Milan przejął fundusz inwestycyjny Elliott. Amerykanie mieli jeden cel: wyprowadzić Milan na prostą, a następnie go sprzedać. Na dniach nowym właścicielem mediolańskiego klubu ma zostać fundusz Investcorp, który wywodzi się z Bahrajnu. Investcorp może liczyć także na wsparcie Mubadali, funduszu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który zagwarantuje sobie jedną piątą akcji Milanu.

Milan nie będzie nowym PSG. "Pojawił się zdrowy entuzjazm"

- Pojawił się entuzjazm wśród kibiców i pracowników Milanu. Taki zdrowy, stonowany entuzjazm, bez jakiegoś szału radości. Nowi inwestorzy są znani na całym świecie, więc nie ma powodu, by się czegoś bać i porównywać ich do Chińczyków. A entuzjazm jest kontrolowany, bo drużyna walczy o scudetto i na tym skupia się teraz cały Milan - mówi Sport.pl Manuel Del Vechcio, dziennikarz Milannews.it.

Nowi inwestorzy nie są anonimowi. To właśnie fundusz Investcorp w 1990 r. kupił markę Gucci, znaną i legendarną, ale zadłużoną po uszy, wymęczoną skandalami. Nowi właściciele postawili ją na nogi. Wystarczy powiedzieć, że ich inwestycja zwróciła się dziesięciokrotnie, a niektórzy twierdzą, że firma Gucci została wręcz uratowana przed katastrofą.

Teraz biznesmeni z Bahrajnu zapłacą za Milan nieco ponad miliard euro, czyli niemal trzy razy więcej, niż szejkowie z Arabii Saudyjskiej, którzy kilka miesięcy temu kupili Newcastle United.

- To rozsądna cena. Dzięki Elliottowi Milan jest zdrowo funkcjonującym biznesem. Klub jest bliski osiągnięcia progu rentowności i nie potrzebuje podwyższenia kapitału, bo w ostatnich latach podpisano wiele korzystnych umów partnerskich i sponsorskich. Marka Milanu jest silna nie tylko we Włoszech, ale także na rynku amerykańskim i chińskim. A przecież wyniki sportowe też wreszcie idą do przodu. Milan wrócił do Ligi Mistrzów i bije się o scudetto. Mało jest klubów o takiej renomie i w tak korzystnej sytuacji ekonomicznej - analizuje włoski dziennikarz.

A właśnie, sport. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku Milan był jednym z najsilniejszych klubów świata. Jednak po mistrzostwie Włoch z 2011 roku budżet się kurczył z roku na rok, starzy mistrzowie powoli odchodzili na emerytury (m.in. Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf czy Filippo Inzaghi), a największe gwiazdy czmychnęły do PSG (Zlatan Ibrahimović i Thiago Silva).

Milan długo nie mógł dojść do siebie. Pod koniec 2019 r. wydawało się, że trzeba zacząć wszystko od nowa. Nie dość, że klub tkwił w chaosie zmian właścicielskich, to jeszcze wyniki miał słabe. Przez kilka lat nie potrafił się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Powszechnie krytykowano Paolo Maldiniego, świeżo upieczonego dyrektora, za pomyłki - i te na rynku transferowym (m.in. nieudane transfery Lucasa Paquety i Krzysztofa Piątka), i te związane z ławką trenerską (przedwczesne zwolnienie Gennaro Gattuso i zatrudnienie Marco Giampaolo, który nie miał żadnego sukcesu w CV. Były szkoleniowiec Sampdorii ostatecznie wytrwał ledwie siedem kolejek rozgrywek 2019/20).

Jesienią 2019 r. władze Milanu myślały, że lekiem na całe zło okaże się Ralf Rangnick, wielki umysł futbolu, przez lata pracujący dla Red Bulla. Niemiec miał trafić na San Siro i uzdrawiać Milan. I jako trener, i jako dyrektor sportowy.

Ale Rangnick, obecny szkoleniowiec Manchesteru United, nie zdążył zacząć uzdrawiać San Siro, bo tymczasowy znachor Stefano Pioli dokonał cudów i stworzył silną drużynę, która po latach posuchy zadomowiła się w czołówce Serie A. Wielka w tym także Maldiniego i jego współpracownika Frederica Massary, formalnie: dyrektora sportowego.

Nie ma w historii Milanu ważniejszego nazwiska niż Maldini. Najpierw był Cesare, kapitan i trener. Potem jego syn Paolo, który debiutował tu jako szesnastolatek i całe życie był wierny klubowi. Dziś Daniele, syn Paolo, wchodzi do pierwszej drużyny jako trzecie już pokolenie Maldinich. Rodu dżentelmenów calcio. Paolo był wzorem elegancji również na boisku. Poruszał się z gracją, nie tracił nerwów. Obrońca, na którym można było polegać. Odrzucał propozycje z innych klubów, był kapitanem, zdobył pięć Pucharów Europy, siedem mistrzostw Włoch. Dziś - do spółki z Massarą - jest wychwalany za inteligentną przebudowę drużynę. Niewielkimi kosztami zbudowali silny zespół.

Furorę w bramce robi kupiony za niespełna 15 mln euro Mike Maignan, który gładko wszedł w buty oddanego do PSG Gigio Donnarummy. Przed nim dostępu do bramki strzeże wypożyczony z Chelsea Fikayo Tomori, za którego latem będzie trzeba zapłacić 28 mln euro. Furorę na lewej obronie robi odrzut z Realu Madryt Theo Hernández. Gwiazdami Milanu na lata prawdopodobnie zostaną: Sandro Tonali i Rafael Leao. Wyliczankę moglibyśmy ciągnąć dłużej. Tym bardziej że Milan chwalony był także za odkurzenie Zlatana Ibrahimovicia czy Olivera Girouda, którzy - gdy tylko są zdolni do gry - wciąż pokazują klasę.

- Droga obrana przez Milan przynosi efekty na boisku, ale i w excelowych tabelkach. Najważniejszym zadaniem nowych właścicieli będzie sprawienie, by nadać ciągłość tej strategii. W procesie odradzania Milanu kluczowi okazali się: Maldini, Massara i Pioli. Nowi właściciele muszą obdarzyć ich pełnym zaufaniem - zauważa Manuel Del Vechcio.

Czy Milan dzięki nowym właścicielem może stać się potęgą jak Manchester City i PSG?

Marzy o tym wielu fanów. Ale na razie to tylko marzenia, bo pokaźny majątek nowych właścicieli (firma zarządza aktywami o wartości 37,6 mld dol.) nie musi odzwierciedlać opasłości klubowego budżetu.

- Elliott miał nieograniczone fundusze. I co? I nic. Po przyjściu Investcorp Milan nie stanie się nowym PSG. Plan jest taki, aby rozwijać się harmonijnie. Milan chce inwestować w sposób zrównoważony, bez uciekania się do kredytów, obligacji i podwyższania kapitału. A żeby tak było, należy przede wszystkim zwiększyć przychody. Zrównoważony rozwój to nic, czego trzeba się bać. Chodzi o stopniowy postęp. Jeśli Rossoneri będą stale zwiększali przychody, dzięki regularnym występom w Lidze Mistrzów, bonusom za wyniki sportowe czy pieniądzom za transfery, będą mogli więcej wydawać - mówi nam włoski dziennikarz.

Oczywiście, na wyobraźnie kibiców najbardziej działają konkretne nazwiska. Kto może latem zasilić Milan? - Wszystko wskazuje, że bliscy dołączenia są stoper Lille Sven Botman, oraz rezerwowy napastnik Liverpoolu Divock Origi. Milan będzie szukał też dużego wzmocnienia na prawe skrzydło - kończy dziennikarz Milannews.it.

Botman, 22-letni Holender jest czołowym obrońcą w Ligue 1, który wcześniej zbierał szlify w prestiżowej akademii Ajaksu Amsterdam. Z kolei pięć lat starszy Origi od kilku lat jest cennym rezerwowym Liverpoolu. 32-krotny reprezentant Belgii był autorem gola w finale LM przeciwko Tottenhamowi w 2019 r. W tym sezonie spędził na murawie zaledwie 572 minuty, a i tak zdołał wykręcić niezłe statystyki - sześć goli i trzy asysty.

Ale transfery to nie jedyne wyzwanie przed nowymi władzami. Niejasna jest sprawa nowego stadionu, który miałby zastąpić San Siro. A nowoczesny stadion, na którym głównie zarabia klub, a nie miasto, to dzisiaj podstawa.

Ale zanim milaniści będą dywagowali o letnich transferach i o nowym stadionie trzeba skupić się na lidze. Milan jest liderem Serie A i wydaje się być gotowy, by spróbować wrócić do elity europejskiej. Ale calma, calma. To dopiero początek długiej podroży.