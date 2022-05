"La Gazzetta dello Sport" zapowiada wietrzenie szatni w Napoli. Jest też słówko o Zielińskim

Zdaniem włoskiej gazety Napoli będzie chciało możliwie jak najbardziej obniżyć wynagrodzenia swoich zawodników, w związku z tym możliwe, że pozbędą się kilku wartościowych graczy. Mimo to dalej będą chcieli zachować konkurencyjność i podtrzymać rywalizację w składzie.

La Gazzetta: "Diamenty" odejdą z Napoli?

Napoli w tym sezonie nie awansowało do Ligi Mistrzów i musiało zadowolić się miejscem w Lidze Europy. Teraz neapolitańczycy zapewnili sobie już grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Nie wiadomo jednak jeszcze, jakim składem przystąpią do kolejnego sezonu.

Zdaniem dziennikarzy włoskiej "La Gazzetty" latem może dojść do kilku rozstań z Napoli. Jednym z pierwszych piłkarzy, którzy powinni wzbudzać zainteresowanie europejskich klubów jest Fabian Ruiz. Według gazety jego talent w tym sezonie eksplodował i może niebawem opuścić Włochy. Podobne zdanie mają na temat Piotra Zielińskiego, jednak w jego przypadku dużą rolę mają odegrać oferty, jakie otrzyma klub po - jak piszą Włosi - "niezbyt emocjonującym zakończeniu sezonu".

Będzie mini-rewolucja w Napoli?

Potencjalne pożegnanie Zielińskiego i Ruiza to nie jedyne rozstania, do któych ,może dojść tego lata w Neapolu. Wraz z końcem czerwca wygasa umowa Davida Ospiny i póki co nie wiadomo czy zostanie przedłużona.

Ponadto, zdaniem włoskiej gazety, właściciel Napoli Aurelio de Laurentiis będzie chciał zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy i nie wykluczone, że jeśli w klubie pojawią się jakieś ciekawe oferty za piłkarzy, to je zaakceptuje. Napoli ma za te pieniądze kupić zawodników, którzy nie będą mieli aż tak wysokiej gaży, a jednocześnie dadzą dużo jakości. W ten sposób Napoli ma pozostać ważnym i liczącym się zespołem w Serie A.