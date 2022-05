Zieliński "wkurza jeszcze bardziej". Włoch wypunktował polskiego pomocnika

Poprzedni sezon Piotra Zielińskiego uznaje się za jeden z najlepszych w karierze. Polak zakończył rozgrywki Serie A z bilansem ośmiu goli i 11 asyst. Bardzo dobrze rozpoczął też bieżące rozgrywki, bo na początku sezonu zachwycał wszystkich. Strzelił pięć goli i pięciokrotnie asystował przy bramkach kolegów z zespołu. W pewnym momencie 27-latek zatrzymał się i od kilku miesięcy czeka na przełamanie.

"La Gazzetta dello Sport" zapowiada wietrzenie szatni w Napoli. Jest też słówko o Zielińskim

- To jeden z jego najgorszych sezonów w karierze. Jego pierwsze miesiące współpracy ze Spallettim były obiecujące. Biegał od jednego pola karnego do drugiego, a przy okazji stwarzał dużo zagrożenia pod bramką rywali. A teraz? Od początku roku gra źle, jakby coś stracił ze swojego stylu. Jakby nie miał swojej pozycji i przestał nagle pasować. Wygląda na słabego psychicznie – mówił w rozmowie z Antonim Partumem Claudio Russo z serwisu Calcionapoli24.it.

Zieliński na wylocie z Napoli? "Ma już 27 lat"

W Neapolu tracą już cierpliwość do reprezentanta Polski. Wiele wskazuje na to, że Zieliński w letnim oknie transferowym może pożegnać się z klubem. "La Repubblica" twierdziła, że monitoruje go Bayern Monachium. Teraz pojawiają się plotki o Juventusie. Ale choć do Napoli nie wpłynęła żadna oferta, to sytuacja i tak się zmieniła diametralnie. Zieliński nie jest już nietykalny. Widać to chociażby w wypowiedziach ekspertów dla włoskich mediów. W rozmowie z "Radio Goal" były obrońca Napoli Giuseppe Volpecina, który z klubem zdobył dublet stwierdził, że Zielińskiego należy pożegnać, kiedy nadarzy się okazja. Dodał też, że być może Napoli potrzebuje nowego trenera.

- Napoli potrzebuje menedżera, który ma charakter, utrzymuje szatnię i jedności w klubie. Absurdem jest to, że nadal widzimy problemy związane z buntami, grzywnami i tak dalej. Jako dobry zespół musimy iść naprzód. Zieliński jest najbardziej utalentowanym zawodnikiem w Napoli, ale nie robi różnicy i to mnie wkurza jeszcze bardziej. Ma już 27 lat, jest dojrzałym zawodnikiem i powinien zrobić już kolejny krok. Jeśli pojawią się dobre propozycje, należy go puścić – powiedział.

Ekspert nie ma wątpliwości: Nie ma miejsca dla Polaków w Fiorentinie

Napoli długo walczyło o pierwsze od 32 lat mistrzostwo Włoch, ale pod koniec sezonu forma opuściła drużynę Luciano Spallettiego. W ostatnich pięciu meczach Napoli zanotowało dwie porażki i remis, przez co ich strata do prowadzącego Milanu wynosi już siedem punktów, a do końca rozgrywek zostały tylko trzy kolejki. Drugie miejsce zajmuje Inter, który traci do Milanu dwa punkty.