Nicola Zalewski olśniewa w Romie. Został piłkarzem miesiąca

19 lutego okazał się przełomowym dniem dla Nicoli Zalewskiego. Od momentu 45-minutowego występu z Hellasem Werona, Polak grał już w każdym ligowym meczu AS Romy, a do tego doszły jeszcze trzy spotkania w Lidze Konferencji Europy. Nagły i wyraźny progres 20-latka wywarł wrażenie m.in. na działaczach rzymskiego klubu, którzy nominowali go do nagrody "gracza miesiąca".

Nicola Zalewski piłkarzem miesiąca według kibiców Romy

Oprócz Nicoli Zalewskiego na nagrodę dla najlepszego piłkarza miesiąca szansę mieli Henrich Mychitarian i Chris Smalling. Ale to reprezentant Polski zdaniem kibiców Romy zasłużył na to miano. W kwietniu Polak wystąpił w czterech spotkaniach Romy w Serie A i trzech meczach fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. W rewanżowym meczu ćwierćfinału z Bodo-Glimt (4:0) 20-latek zanotował asystę, co powtórzył w pierwszym starciu półfinałowym z Leicester City (1:1). Reprezentant Polski był bohaterem zespołu Mourinho, bowiem jego podanie było nie tylko wyjątkowej urody, ale przede wszystkim pozwoliło na wywalczenie cennego remisu.

Ostatnie miesiące bez wątpienia są momentem chwały dla Nicoli Zalewskiego. W tym sezonie zagrał już 18 meczach i zaliczył dwie asysty. Na dodatek piłkarz stał się jednym z ulubieńców Jose Mourinho. - Nicola jest ważnym elementem naszego zespołu. To piękne, że dzieciak, który w wieku dziewięciu lat trafił do Romy, dziś gra w pierwszym składzie - stwierdził szkoleniowiec, który zdaniem włoskich dziennikarzy jest dla Portugalczyka jak syn.

Jednak nie wszyscy włoscy dziennikarze są tak pozytywnie nastawieni wobec Zalewskiego. Jego głównym przeciwnikiem jest Antonello De Pierro, który posunął się do skandalicznego stwierdzenia na temat piłkarza. - Zalewski wszystko zawdzięcza Włochom, ale wybrał grę dla reprezentacji Polski. Życzę mu krótkiej kariery - napisał Włoch na Twitterze, który podkreślał, że jest jednym z sympatyków klubu z "wiecznego miasta". Jego wpis spotkał się z wielką krytyką, zwłaszcza ze strony polskich kibiców i dziennikarzy.

Do końca sezonu Seria A pozostały jeszcze trzy kolejki. AS Roma zmierzy się kolejno z Fiorentiną (9 maja), Venezią (14 maja) oraz Torino (22 maja). Ze względu na stratę 10 punktów do czwartego Juventusu, zespół Nicoli Zalewskiego ma szanse jedynie na walkę o piątą lokatę z lokalnym rywalem, czyli Lazio. Ponadto Romę czeka rewanż w półfinale Ligi Konferencji UEFA z Leicester City (5 maja).

