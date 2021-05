"LGdS": Drągowski coraz bliżej transferu. Polak może zagrać w Lidze Mistrzów

W letnim oknie transferowym w bramce Atalanty może dojść do rewolucji. Dwaj bramkarze - Pierluigi Gollini i Marco Sportiello mogą opuścić zespół z Lombardii.

Drągowski przejdzie do Atalanty? Trzej kandydaci do gry w ekipie z Bergamo

Pierwszy z nich może zostać sprzedany, jeśli aktualnie drugi zespół Serie A dostanie satysfakcjonującą ofertę za niego, natomiast drugi może przenieść się do Grecji. "La Gazzetta dello Sport" donosi, że Atalanta ma już przygotowaną listę bramkarzy, którzy mogliby ich zastąpić. Są na niej trzy nazwiska - Juan Musso z Udinese, Mattia Perin z Genoi i Bartłomiej Drągowski z Fiorentiny.

Polski bramkarz w obecnym sezonie wystąpił w 36 ligowych meczach zespołu z Florencji. Puścił w nich 55 bramek i zachował osiem razy czyste konto. Kontrakt Drągowskiego jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Przez portal transfermarkt.de jest wyceniany na 15 mln euro. 23-latek jest piłkarzem Fiorentiny od lipca 2016 roku. W międzyczasie przebywał na wypożyczeniu w Empoli od stycznia do czerwca 2019 roku. Po powrocie do Fiorentiny jest pewnym punktem zespołu.

W ostatniej kolejce Polak nie wystąpił ze względu na uraz uda w meczu z Cagliari, z którym musiał zejść już po 45 minutach. W 37. kolejce Drągowski siedział na ławce rezerwowych i został ukarany czerwoną kartką za ostrą krytykę decyzji arbitra, który podyktował rzut karny dla Napoli.

Wcześniej zainteresowane pozyskaniem Drągowskiego miała być Borussia Dortmund oraz według informacji włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry, trzy angielskie kluby - Everton, Tottenham i West Ham.

Fiorentina na jedną kolejkę przed końcem sezonu zajmuje odległe 13. miejsce w tabeli z 39 punktami i jest pewna utrzymania, natomiast Atalanta Bergamo ma szansę na historyczny sukces, jakim byłoby wicemistrzostwo Włoch. Obecnie jest druga w tabeli i wyprzedza o dwa punkty trzeci AC Milan i czwarte Napoli. W ostatniej kolejce piłkarze Gianpiero Gasperiniego zmierzą się z Milanem. Zwycięzca tego meczu zostanie wicemistrzem Włoch.