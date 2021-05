Paulo Sousa tłumaczy decyzję ws. Grosickiego. "Emocje odstawiam na bok"

Paulo Sousa ogłosił listę powołanych na Euro 2020. Zgodnie z przewidywaniami, znalazło się na niej 26 piłkarzy, czyli tylu, ilu ma pojechać na turniej, plus dodatkowy bramkarz, Radosław Majecki. Sousa ogłosił powołania w poniedziałkowe południe na konferencji prasowej. O niektórych powołaniach kibice dowiedzieli się wcześniej, ze specjalnego filmiku opublikowanego na kanale "Łączy Nas Piłka" na YouTubie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jego notowania u wszystkich kibiców poszły do góry". Wybraliśmy największych wygranych i przegranych zgrupowania kadry

Kamil Grosicki może nie pojechać na Euro. "To trudna decyzja"

Oprócz listy 26 piłkarzy, którzy pojadą na Euro, Paulo Sousa ogłosił też listę rezerwową, na której znalazło się czterech piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Kamil Grosicki, który przez ostatnie lata stanowił o sile kadry. Niestety, w ostatnim czasie całkowicie przepadł w drużynie West Bromwich Albion i na turniej pojedzie wyłącznie w przypadku kontuzji któregoś z piłkarzy.

Robert Lewandowski deklasuje całą Europę. Już nikt mu tego nie odbierze

- Grosicki grał podczas ostatnich trzech meczów. Od marca staramy się, aby doszedł do siebie, do maksymalnej formy. To była trudna decyzja, bo wiem, jaki poziom potrafi on reprezentować. Związek, sztab, cały kraj musi być ponad to wszystko i musimy się spierać. Dlatego podjąłem jasną decyzję, inni zawodnicy o tym wiedzą. Chcemy się przyjrzeć innej ścieżce rozwoju, która według mnie będzie najlepsza dla kadry, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jeśli chodzi o niego, o jego doświadczenie, o czas przez który był zaangażowany w grę dla reprezentacji i moment w jego karierze to, proszę mi wierzyć, nie była łatwa decyzja. Ale w takich sytuacjach emocje odstawiam na bok i skupiam się na tym, co według nas jest najważniejsze, jaki wkład mogą czynić poszczególni zawodnicy, aby osiągnąć wspaniałe wyniki – powiedział Paulo Sousa.

- Muszą być gotowi do gry. Jeśli będzie taka potrzeba możemy ich powołać. Muszą być na to w każdej chwili gotowi – powiedział Paulo Sousa o zawodnikach z listy rezerwowej.

Konferencja prasowa, na której Sousa ogłosił listę powołanych, odbyła się w Opalenicy, gdzie 24 maja powołani piłkarze rozpoczną obóz przygotowawczy przed mistrzostwami. Piłkarze będą trenować na boiskach w okolicach Hotelu Remes. Bazą reprezentacji podczas turnieju będzie Sopot. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 9 czerwca. 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa Europy. Polacy zmierzą się w fazie grupowej ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

Oficjalnie: Iga Świątek najwyżej w karierze! Znakomity awans Polki